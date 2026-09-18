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Consiglio straordinario a L'Aquila il 21 settembre

All'ordine del giorno: scuola, CASE, videosorveglianza e sociale. Appuntamento alle ore 9 nella sala “Tullio De Rubeis”

Consiglio straordinario a L'Aquila il 21 settembre

Il Consiglio comunale dell’Aquila è convocato in seduta straordinaria di prima convocazione per il giorno 21 settembre 2026, alle ore 9:00. La riunione si terrà presso la Sede Municipale di Palazzo Margherita, sala “Tullio De Rubeis”, in Piazza Palazzo.

Sul tavolo quattordici argomenti. Si parte con l’interrogazione della consigliera Pezzopane sugli edifici scolastici comunali, tra esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica, richieste di sostituzione edilizia e finanziamenti per il miglioramento sismico. Segue l’interrogazione dei consiglieri Padovani e Verini sulla creazione di un fondo immobiliare INVIMIT sul Progetto CASE, con richiesta di chiarimenti e diffida a procedere alla cessione senza discussione in Consiglio.

Il consigliere Massimo Scimia e altri chiedono lo stato di attuazione e l’effettiva operatività del sistema comunale di videosorveglianza, finanziato con il Fondo Complementare al PNRR, con focus su cronoprogramma, attivazione e copertura delle frazioni. Verini e Padovani tornano sul tema della legge 717/1949, il “2% per l’arte”, negli appalti relativi agli edifici pubblici comunali. Il consigliere Romano interpella sull’attuazione della deliberazione di Giunta n. 77 del 22 maggio 2023, sulla pianificazione e promozione turistica in capo al CTGS, sui servizi di informazione turistica, sui contratti stagionali e sulla programmazione in vista del 2026.

Seguono l’ordine del giorno di Verini e altri sulle risorse al sociale per la copertura delle spese di compartecipazione dei cittadini al servizio di assistenza domiciliare; quello di Romano e altri sul potenziamento delle politiche comunali per la terza età e per le persone con Alzheimer; e quello di Rotellini sugli indirizzi per modificare il Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali e per la concessione di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche. Spazio anche alla mozione di Rotellini sulla mappatura delle aree idonee a interventi di de-pavimentazione e ripristino di aree verdi ad elevata permeabilità, e alla mozione di Maccarone e altri sul complesso “Quarto Cantone”, con rafforzamento della sinergia istituzionale e indirizzi sulla destinazione d’uso.

La parte finale dell’ordine del giorno riguarda atti urbanistici e cimiteriali: l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e l’adozione della variante al PRG per il nuovo complesso “Chiesa ortodossa romena dei Santi Atanasio e Cirillo di Alessandria” di Onna; l’approvazione e dichiarazione di efficacia della variante urbanistica per il loculario nel Cimitero di Genzano di Sassa; la realizzazione di due loculari nel cimitero della frazione di Bagno; e l’approvazione della variante al PRG per il Piano quadro tratturi del Comune dell’Aquila.

Tags: Laquila consiglio comunale 21 settembre Ordine del giorno Urbanistica

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