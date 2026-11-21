“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Consiglio Comunale di Chieti convocato per lunedì 23 novembre
Seduta straordinaria alle 9:30 nella sala consiliare della Provincia. Prevista la seconda convocazione per mercoledì 25 novembre in caso di mancanza del numero legale
Il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Stefano Rispoli, ha convocato la seduta straordinaria dell'assemblea civica per lunedì 23 novembre 2026, alle ore 9:30, presso la sala consiliare della Provincia di Chieti, in Corso Marrucino 97. Qualora la seduta dovesse risultare infruttuosa per mancanza del numero legale, la seconda convocazione è fissata per mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 9:30, sempre presso la sala consiliare della Provincia di Chieti.
Cinque i punti che saranno sottoposti all'attenzione dell'aula:
1. Convenzione tra il Comune di Chieti e il Comune di Roccamorice (PE) per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale;
2. Ratifica della delibera di Giunta Comunale n. 53 del 13 ottobre 2026 avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028" (art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000);
3. Regolamento della Commissione per le Pari Opportunità, le Politiche di Genere e i Diritti Civili;
4. Mozione del Cons. Mattia Di Paolo: "Chieti città universitaria – Realizzazione del Trono di Achille nel centro storico";
5. Mozione del Cons. Liberato Aceto ed altri: "Riconoscimento e tutela delle vittime del dovere – Iniziative e impegno dell'Amministrazione".