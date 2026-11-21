Il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Stefano Rispoli, ha convocato la seduta straordinaria dell'assemblea civica per lunedì 23 novembre 2026, alle ore 9:30, presso la sala consiliare della Provincia di Chieti, in Corso Marrucino 97. Qualora la seduta dovesse risultare infruttuosa per mancanza del numero legale, la seconda convocazione è fissata per mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 9:30, sempre presso la sala consiliare della Provincia di Chieti.

Cinque i punti che saranno sottoposti all'attenzione dell'aula:

1. Convenzione tra il Comune di Chieti e il Comune di Roccamorice (PE) per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale;

2. Ratifica della delibera di Giunta Comunale n. 53 del 13 ottobre 2026 avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028" (art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000);

3. Regolamento della Commissione per le Pari Opportunità, le Politiche di Genere e i Diritti Civili;

4. Mozione del Cons. Mattia Di Paolo: "Chieti città universitaria – Realizzazione del Trono di Achille nel centro storico";

5. Mozione del Cons. Liberato Aceto ed altri: "Riconoscimento e tutela delle vittime del dovere – Iniziative e impegno dell'Amministrazione".