Le tecnologie spaziali come risorsa strategica per la connettività, il monitoraggio e la sicurezza del territorio. È questo il filo conduttore della sedicesima tappa degli Stati Generali della Space Economy 2026 – "Spazio Italia 2.0", svoltasi presso l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo "Pasquale Liberi" di Pescara, con la sessione "Tecnologie spaziali al servizio del territorio: connettere e osservare il presente per mettere in sicurezza il futuro".

L'incontro ha riunito istituzioni, Agenzia Spaziale Italiana e sistema industriale per approfondire l'evoluzione delle telecomunicazioni satellitari, l'integrazione tra reti terrestri e non terrestri (NTN) e i sistemi di osservazione a supporto delle infrastrutture critiche. Al centro dei lavori anche la connettività permanente (always-connected) nei settori marittimo, ferroviario e aeronautico, la sicurezza end-to-end delle infrastrutture e le possibili sinergie tra Space Economy e Underwater Economy.

"Le telecomunicazioni satellitari diventano decisive quando le reti terrestri non bastano o vengono interrotte – ha dichiarato l'On. Andrea Mascaretti, ideatore e promotore degli Stati Generali – Per questo dobbiamo integrare reti terrestri e satellitari e mettere a sistema connettività, osservazione della Terra e intelligenza artificiale. Il Digital Twin d'Abruzzo va in questa direzione".

Il progetto Digital Twin d'Abruzzo mette a sistema le risorse del territorio per supportare la prevenzione e la gestione dei rischi: agenti di intelligenza artificiale monitorano i dati da satelliti e sensori, segnalano anomalie e simulano scenari, lasciando però le decisioni agli operatori. La connettività satellitare garantisce il collegamento tra Control Room, squadre operative e droni anche in caso di interruzione delle reti terrestri.

"Serve una Control Room cielo-terra per il controllo integrato del territorio – ha spiegato Giuseppe Mitola, Presidente del Distretto Aerospaziale Abruzzo – Qui possiamo contare su una filiera virtuosa di imprese, università e centri di ricerca".

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha sottolineato come il Digital Twin trasformi "la ricerca di frontiera in prevenzione concreta per i cittadini", mentre l'Assessora Tiziana Magnacca ha evidenziato il ruolo dei distretti regionali dell'aerospazio e della digitalizzazione come "valido supporto per il monitoraggio e la sicurezza del territorio".

L'iniziativa è promossa da IPSE e organizzata da Inrete, con la collaborazione della Regione Abruzzo e del DAAB e il sostegno, tra gli altri, di ASI, Telespazio e Thales Alenia Space Italia.