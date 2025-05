Comprare casa: analisi su acquirenti/venditori

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite realizzate attraverso le proprie agenzie attive in Abruzzo nel 2024.

Il 47,9% delle compravendite ha riguardato l’abitazione principale, il 32,5% le case vacanza e nel 19,6% dei casi si è trattato di acquisti per investimento. Rispetto al 2023 si segnala un aumento della percentuale di acqusiti per investimento che passano dal 16,8% all’attuale 19,6%.

Per quanto riguarda i proprietari nel 48,5% dei casi hanno venduto per migliorare la qualità abitativa, nel 41% dei casi per reperire liquidità e nel 10,5% dei casi per trasferirsi in un altro quartiere oppure in un’altra città.

In Abruzzo il 74,4% degli acquirenti sono coppie e famiglie, mentre nel 25,6% dei casi si tratta di single, questi ultimi in lieve calo rispetto al 2023. Nel 27,9% dei casi ad acquistare sono persone con un’età compresa tra 35 e 44 anni, seguiti subito dopo da acquirenti con un’età compresa tra 45 e 54 anni che compongono il 21,0% delle compravendite. Nell’89,9% dei casi a comprare sono cittadini italiani, mentre il 10,1% degli acquirenti ha cittadinanza straniera. La tipologia più compravenduta in Abruzzo è il trilocale con il 41,1% delle scelte, seguita dai quattro locali con il 19,4%.

Entrando nel dettaglio dei capoluoghi abruzzesi, si può notare che a L’Aquila e a Pescara gli acquirenti più attivi sono quelli con un’età compresa tra 35 e 44 anni, mentre a Chieti a muoversi maggiormente sul mercato sono le persone con un’età compresa tra 18 e 34 anni.

Per quanto riguarda le tipologie compravendute prevale il trilocale, mentre a Chieti la spuntano di poco i 4 locali.