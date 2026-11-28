Un furto lampo, messo a segno con precisione e rapidità, ha scosso nella notte il centro di San Salvo. Intorno alle 3 del mattino, almeno quattro persone con il volto coperto hanno preso di mira la gioielleria Zimarino di via Roma, a meno di cento metri dal municipio. Il bottino stimato si aggira tra i 15mila e i 20mila euro in gioielli, a cui si aggiungono i danni provocati alla struttura e agli arredi del negozio.

Secondo la ricostruzione, i ladri hanno forzato la saracinesca e sfondato la vetrina antiproiettile, riuscendo così a penetrare all'interno dell'attività commerciale. Una volta dentro, si sono diretti verso due espositori, dai quali hanno sottratto i preziosi in essi custoditi. L'intera operazione è durata circa due minuti e mezzo ed è stata ripresa integralmente dalle telecamere di videosorveglianza della gioielleria.

L'allarme è scattato durante il colpo e ha svegliato uno dei titolari, che in soli quattro minuti ha raggiunto il negozio. Quando è arrivato, però, i responsabili si erano già allontanati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vasto, allertati anche da alcuni residenti insospettiti dai rumori. I militari hanno sequestrato gli oggetti abbandonati dai ladri durante la fuga e acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza, sia privati che pubblici, per risalire all'identità degli autori del furto. Le indagini sono ora in corso per chiarire ogni dettaglio della dinamica e individuare i responsabili.