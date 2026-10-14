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Cinque anni di Daspo per il tifoso che ha aggredito la tribuna stampa al "Fadini"

Il Questore di Teramo, Pasquale Sorgonà, ha notificato il provvedimento al 57enne giuliese che, con due pugni al plexiglas, ha ferito al volto la cronista di TVRS. Denunciato per lesioni aggravate

Cinque anni di Daspo per il tifoso che ha aggredito la tribuna stampa al "Fadini"

È stato notificato ieri il DASPO di cinque anni emesso dal Questore di Teramo, dott. Pasquale Sorgonà, nei confronti del tifoso giuliese che nel corso della partita disputata domenica scorsa tra il Giulianova Calcio e l'Ancona ha sferrato con violenza due pugni contro il pannello divisorio posto a protezione della tribuna stampa che, frantumandosi, ha ferito al volto la cronista marchigiana di TVRS.

Nonostante l'assenza di telecamere di sorveglianza nell'impianto sportivo "Rubens Fadini" di Giulianova, la tempestiva attività del personale DIGOS della Questura di Teramo, di concerto con le risultanze raccolte dai Carabinieri di Giulianova, ha consentito – in meno di 24 ore – di identificare e rintracciare l'uomo, 57enne, e di denunciarlo per lesioni aggravate e danneggiamento.

Come si ricorderà, durante l'incontro valevole per il Campionato di Serie D, nel corso del secondo tempo, il tifoso, al secondo gol per la squadra dell'Ancona, prendeva a pugni il plexiglas posto a protezione della tribuna stampa che ospitava due cronisti anconetani fino a romperlo, ferendo la giornalista alla testa.

Con il provvedimento emesso è stato fatto divieto al tifoso di accedere per cinque anni a tutti gli impianti sportivi nazionali e europei ove si disputeranno tutte le competizioni di calcio, anche amichevoli, relative ai campionati di Serie A, B, C e Lega Nazionale Dilettanti, i tornei internazionali e nazionali, e tutte le restanti categorie, nonché ai luoghi interessati dal transito e la sosta delle tifoserie. È stato vietato anche l'accesso a tutti i luoghi interessati da manifestazioni sportive di qualsiasi disciplina di carattere nazionale e internazionale.

Tags: Daspo Tifoso Fadini Giulianova Tribuna stampa Giornalista Ultime notizie

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