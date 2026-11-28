Quanto incide ciò che mangiamo sulla nostra salute? E perché è importante riscoprire il valore degli alimenti genuini, freschi e poco trasformati, rispetto alla crescente diffusione dei cibi ultraformulati? Sono alcune delle domande al centro dell'iniziativa promossa da Coldiretti e Campagna Amica per inaugurare il Mercato di Campagna Amica, che da domani 27 al 29 novembre porterà 50 produttori agricoli in Corso Umberto I, nel cuore di Pescara.

L'apertura sarà accompagnata dal convegno «La salute non ha prezzo: quanto vale davvero quello che mangiamo?», in programma domani, venerdì 27 novembre, alle ore 10.30, nella sede della Fondazione Pescarabruzzo, in Corso Umberto I, quarto piano. Al confronto parteciperanno l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, Riccardo Fargione, direttore della Fondazione Aletheia, e il professor Umberto Benedetto, direttore di Cardiochirurgia del policlinico Santissima Annunziata di Chieti, insieme ai rappresentanti di Coldiretti.

Al centro del dibattito il rapporto tra alimentazione e salute, la qualità e la provenienza dei prodotti, il contrasto alla diffusione degli alimenti ultraformulati e la necessità di valorizzare un modello alimentare fondato su prodotti genuini, freschi e legati alla stagionalità. Un tema che riguarda anche il futuro dell'agricoltura abruzzese: riconoscere agli agricoltori il giusto valore del loro lavoro significa anche garantire ai cittadini alimenti sani, sicuri e di qualità, sostenendo le imprese che ogni giorno producono, custodiscono il territorio e tutelano il patrimonio agroalimentare.

"La salute si costruisce anche a tavola e la qualità di ciò che mangiamo fa la differenza – sottolinea Pietropaolo Martinelli, presidente di Coldiretti Abruzzo –. Dobbiamo riportare al centro il valore degli alimenti freschi e genuini, riscoprendo il legame tra ciò che la terra produce e il benessere delle persone. In un contesto in cui gli alimenti ultraformulati occupano uno spazio sempre più rilevante nei consumi, è fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza alimentare. Riconoscere agli agricoltori il giusto valore del loro lavoro significa anche garantire ai cittadini alimenti sani, sicuri e di qualità. La salute dei consumatori e la dignità economica delle imprese agricole sono strettamente legate. Con questo convegno andiamo a ribadire anche la collaborazione avviata con gli ospedali e le direzioni sanitarie con cui abbiamo sperimentato i mercati agricoli nei presidi ospedalieri".

"Il cibo non è una merce qualsiasi – aggiunge Marino Pilati, direttore di Coldiretti Abruzzo –. Dietro ogni alimento ci sono una storia, un territorio e il lavoro di chi produce. I mercati di Campagna Amica consentono ai cittadini di conoscere direttamente gli agricoltori, sapere da dove arrivano i prodotti e riscoprire stagionalità e filiera corta. La consapevolezza alimentare passa anche dalla possibilità di scegliere conoscendo ciò che portiamo in tavola".

L'incontro sarà inoltre l'occasione per presentare il Manifesto del cittadino consapevole e valorizzare il ruolo dei mercati contadini come luoghi di incontro tra produttori e consumatori.

"Da domani a domenica – spiega Giuseppe Scorrano, presidente di Coldiretti Pescara – il mercato porterà nel centro cittadino le eccellenze dell'agricoltura con 50 produttori, offrendo ai pescaresi l'opportunità di conoscere direttamente le aziende e acquistare prodotti freschi e stagionali".

Il programma

Venerdì 27 novembre – Pescara, Fondazione Pescarabruzzo, Corso Umberto I, 83

Ore 10.30 – Convegno «La salute non ha prezzo: quanto vale davvero quello che mangiamo?». Intervengono: Nicoletta Verì, assessore regionale alla Sanità; Riccardo Fargione, direttore della Fondazione Aletheia; prof. Umberto Benedetto, direttore della Cardiochirurgia di Chieti; Pietropaolo Martinelli, presidente Coldiretti Abruzzo; Marino Pilati, direttore Coldiretti Abruzzo; Giuseppe Scorrano, presidente Coldiretti Pescara. A seguire, presentazione del Manifesto del cittadino consapevole.