Accoltellamento in pieno centro a Pescara

E' stata bloccata immediatamente la giovane donna che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha ferito un uomo in piazza della Repubblica, accoltellandolo, alla gamba. L'ha fermata una pattuglia della polizia locale che era in servizio proprio in quella zona, l'ha inseguita e bloccata nel giro di qualche minuto. Il fatto, in base alle prime testimonianze, è avvenuto a pochi passi dai vecchi silos. I motivi non si conoscono. L'uomo, un 44enne di Spoltore, era seduto quando è stato avvicinato dalla giovane, una 19enne di Montesilvano di etnia rom, che lo ha colpito probabilmente alla gamba con un coltello. Lui ha reagito, alzandosi e aggredendola, e lei è fuggita in direzione di corso Vittorio Emanuele, nel tentativo di far perdere le tracce. La pattuglia della polizia locale si è accorta dell'accaduto e si è messa prontamente all'inseguimento della responsabile per bloccarla, fermandola a pochissima distanza da lì, all'altezza della fermata degli autobus di corso Vittorio Emanuele. Subito dopo sono intervenuti altri agenti della polizia locale, in moto, in supporto della pattuglia, e la polizia, anch'essa in ausilio. L'uomo, che risulta essere lo zio della ragazza che l’ho ha aggredito. è stato soccorso e le sue condizioni sono gravi , per fortuna.

"Un'operazione fulminea della polizia locale", dice il sindaco Carlo Masci, che desidera ringraziare "chi è intervenuto prontamente e ha bloccato la donna, che girava armata in pieno centro. Ancora una volta arriva una risposta immediata agli episodi delittuosi che si verificano sul nostro territorio, a dimostrazione che l'attenzione è alta, costantemente. E la polizia locale dimostra di essere presente in città e di intervenire repentinamente per qualsiasi emergenza. Il mio ringraziamento va anche alla polizia, che a Pescara c'è sempre".