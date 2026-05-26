Chiuso bar per dieci giorni

A seguito di un'attività congiunta per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, grazie alla puntuale attività informativa svolta dalla locale Compagnia Carabinieri, il Questore Carlo Solimene ha sospeso l'autorizzazione di un bar di Pescara per 10 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Il provvedimento, eseguito nella mattinata di oggi da Polizia di Stato e Carabinieri, è stato adottato dal Questore a seguito di una minuziosa istruttoria curata dalla squadra amministrativa della Divisione P.A.S. della Questura, a seguito della dettagliata proposta della Compagnia Carabinieri di Pescara, dopo un recente controllo eseguito dai militari e personale dell'Ispettorato del Lavoro.

Nel corso di tale attività, è stata riscontrata una situazione ritenuta incompatibile con le esigenze di sicurezza urbana e tutela della collettività. Il provvedimento adottato, oltre a ribadire la perfetta sinergia operativa delle Forze dell’Ordine, mira ad interrompere situazioni potenzialmente pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, a tutela dei cittadini e degli operatori economici che lavorano nel rispetto delle regole.