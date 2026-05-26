Frase del giorno

26 Mag, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Chiuso bar per dieci giorni

Chiuso bar per dieci giorni

Il provvedimento del questore Solimene a seguito di una recente operazione di polizia

Chiuso bar per dieci giorni

A seguito di un'attività congiunta per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, grazie alla puntuale attività informativa svolta dalla locale Compagnia Carabinieri, il Questore Carlo Solimene ha sospeso l'autorizzazione di un bar di Pescara per 10 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Il provvedimento, eseguito nella mattinata di oggi da Polizia di Stato e Carabinieri, è stato adottato dal Questore a seguito di una minuziosa istruttoria curata dalla squadra amministrativa della Divisione P.A.S. della Questura, a seguito della dettagliata proposta della Compagnia Carabinieri di Pescara, dopo un recente controllo eseguito dai militari e personale dell'Ispettorato del Lavoro.

Nel corso di tale attività, è stata riscontrata una situazione ritenuta incompatibile con le esigenze di sicurezza urbana e tutela della collettività. Il provvedimento adottato, oltre a ribadire la perfetta sinergia operativa delle Forze dell’Ordine, mira ad interrompere situazioni potenzialmente pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, a tutela dei cittadini e degli operatori economici che lavorano nel rispetto delle regole.

 

Tags: Chiuso Pescara Polizia

Vedi anche

Lungomare chiuso nel week end per i World Skate Games
Attualità

Lungomare chiuso nel week end per i World Skate Games

19 Set, 2024
Maltempo: chiuso il Liceo ‘Leonardo da Vinci’ per due giorni
Attualità

Maltempo: chiuso il Liceo ‘Leonardo da Vinci’ per due giorni

18 Set, 2024
Controlli super green pass: chiuso un locale per 5 giorni, denunciati due clienti
Cronaca

Controlli super green pass: chiuso un locale per 5 giorni, denunciati due clienti

12 Dic, 2021
Bar frequentato dalla criminalità chiuso dal Prefetto
Cronaca

Bar frequentato dalla criminalità chiuso dal Prefetto

25 Ago, 2021
Chiuso supermarket a Pescara. Non aveva il certificato Haccp
Attualità

Chiuso supermarket a Pescara. Non aveva il certificato Haccp

11 Apr, 2015
Scarsa igiene, chiuso un ristorante cinese all'Aquila
Cronaca

Scarsa igiene, chiuso un ristorante cinese all'Aquila

17 Mar, 2015
Chiuso lo Chalet della Villa Comunale per spaccio di droga
Cronaca

Chiuso lo Chalet della Villa Comunale per spaccio di droga

30 Giu, 2014
Porto di Pescara parzialmente chiuso per lavori di dragaggio
Cronaca

Porto di Pescara parzialmente chiuso per lavori di dragaggio

15 Mag, 2014
Chiuso Ponte Fascine tra San Giovanni e Spoltore
Attualità

Chiuso Ponte Fascine tra San Giovanni e Spoltore

02 Dic, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661