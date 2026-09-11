“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Chieti, il Consiglio approva le linee di mandato
Sbloccati 1,7 milioni per 13 cantieri di messa in sicurezza. Legnini: “Non un libro dei sogni, ma una base di lavoro condivisa"
Un Consiglio comunale denso di contenuti e decisioni quello che si è svolto ieri a Chieti, presieduto da Stefano Rispoli. L’Assise ha approvato con i voti della maggioranza le Linee Programmatiche di Mandato 2026–2031, illustrate dal sindaco Giovanni Legnini, che tracciano la rotta dello sviluppo cittadino per i prossimi cinque anni. Contestualmente sono stati votati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2027–2029, la ratifica della variazione d’urgenza di bilancio di luglio e una importante variazione al Bilancio di Previsione 2026/2028, che sblocca risorse per 1.772.500 euro destinate a 13 interventi di somma urgenza.
Le linee di mandato, coerenti con il programma elettorale e integrate dall’avvio dell’esperienza amministrativa, affrontano i grandi temi della città: dal risanamento finanziario all’uscita dal dissesto, dalla modernizzazione dell’organizzazione comunale alla rigenerazione urbana tra centro e Scalo, fino al rilancio dei servizi per l’infanzia, al potenziamento della sanità, delle manutenzioni e della mobilità sostenibile. «Non è un libro dei sogni – ha spiegato il sindaco Legnini – ma una base di lavoro condivisa che coinvolge amministrazione, società civile, imprese e istituzioni. Il presupposto per realizzarla è uscire dal dissesto e dalla crisi finanziaria, riorganizzando ed efficientando la macchina comunale. Abbiamo già avviato il lavoro su tre direttrici imprescindibili: riorganizzazione delle entrate, soluzione del FAL e riqualificazione della spesa. Andremo avanti con il metodo dell’ascolto, della partecipazione e della trasparenza».
Il primo cittadino ha ringraziato il sindaco emerito Diego Ferrara e la passata amministrazione, i cittadini, le associazioni, i consiglieri, gli assessori, il personale, i dirigenti e il Segretario comunale. Ha inoltre ufficializzato l’intenzione di nominare un nuovo Segretario generale, nel rispetto delle proprie prerogative e nell’ottica di un fisiologico turnover, ringraziando la segretaria uscente, avv. Celestina Labbadia, per l’importante lavoro svolto.
Sul fronte finanziario, l’approvazione del DUP 2027–2029 in largo anticipo e la variazione di bilancio dimostrano, secondo l’assessore Manuel Pantalone, «la solidità e l’efficienza della nostra gestione. Disaccantoniamo 1.772.500 euro di risorse reali presenti in cassa e le rimettiamo immediatamente al servizio della sicurezza del territorio. Non è nuovo debito, ma capacità di spesa recuperata grazie a un rigoroso controllo contabile. Anticipiamo queste risorse per non fermare i cantieri mentre attendiamo i rimborsi della struttura commissariale: è una scelta di responsabilità».
Il pacchetto complessivo di circa 2 milioni di euro sostiene 13 interventi di somma urgenza. «Tra le opere più rilevanti – ha illustrato l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Febo – ci sono il piano di ripristino della pavimentazione stradale (850 mila euro), la messa in sicurezza da frane su Strada Belvedere e Strada Mucci (490 mila euro), il ripristino del versante tra via dei Peligni e via dei Marsi (260 mila euro) e via Padre Egidio Rutolo (144 mila euro). Grazie a questi lavori, compiuti in tempi sostenibili, possiamo già riaprire al traffico molte arterie in piena sicurezza prima dell’arrivo dell’autunno, privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica a tutela dell’ambiente».
Il sindaco Legnini ha concluso il suo intervento con un appello alla cittadinanza: «A giudicare la nostra azione sarà l’unico sovrano, il popolo. So che ce la metteremo tutta: Chieti può e deve risorgere».