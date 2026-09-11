Chieti, il Consiglio approva le linee di mandato

Un Consiglio comunale denso di contenuti e decisioni quello che si è svolto ieri a Chieti, presieduto da Stefano Rispoli. L’Assise ha approvato con i voti della maggioranza le Linee Programmatiche di Mandato 2026–2031, illustrate dal sindaco Giovanni Legnini, che tracciano la rotta dello sviluppo cittadino per i prossimi cinque anni. Contestualmente sono stati votati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2027–2029, la ratifica della variazione d’urgenza di bilancio di luglio e una importante variazione al Bilancio di Previsione 2026/2028, che sblocca risorse per 1.772.500 euro destinate a 13 interventi di somma urgenza.

Le linee di mandato, coerenti con il programma elettorale e integrate dall’avvio dell’esperienza amministrativa, affrontano i grandi temi della città: dal risanamento finanziario all’uscita dal dissesto, dalla modernizzazione dell’organizzazione comunale alla rigenerazione urbana tra centro e Scalo, fino al rilancio dei servizi per l’infanzia, al potenziamento della sanità, delle manutenzioni e della mobilità sostenibile. «Non è un libro dei sogni – ha spiegato il sindaco Legnini – ma una base di lavoro condivisa che coinvolge amministrazione, società civile, imprese e istituzioni. Il presupposto per realizzarla è uscire dal dissesto e dalla crisi finanziaria, riorganizzando ed efficientando la macchina comunale. Abbiamo già avviato il lavoro su tre direttrici imprescindibili: riorganizzazione delle entrate, soluzione del FAL e riqualificazione della spesa. Andremo avanti con il metodo dell’ascolto, della partecipazione e della trasparenza».

Il primo cittadino ha ringraziato il sindaco emerito Diego Ferrara e la passata amministrazione, i cittadini, le associazioni, i consiglieri, gli assessori, il personale, i dirigenti e il Segretario comunale. Ha inoltre ufficializzato l’intenzione di nominare un nuovo Segretario generale, nel rispetto delle proprie prerogative e nell’ottica di un fisiologico turnover, ringraziando la segretaria uscente, avv. Celestina Labbadia, per l’importante lavoro svolto.

Sul fronte finanziario, l’approvazione del DUP 2027–2029 in largo anticipo e la variazione di bilancio dimostrano, secondo l’assessore Manuel Pantalone, «la solidità e l’efficienza della nostra gestione. Disaccantoniamo 1.772.500 euro di risorse reali presenti in cassa e le rimettiamo immediatamente al servizio della sicurezza del territorio. Non è nuovo debito, ma capacità di spesa recuperata grazie a un rigoroso controllo contabile. Anticipiamo queste risorse per non fermare i cantieri mentre attendiamo i rimborsi della struttura commissariale: è una scelta di responsabilità».

Il pacchetto complessivo di circa 2 milioni di euro sostiene 13 interventi di somma urgenza. «Tra le opere più rilevanti – ha illustrato l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Febo – ci sono il piano di ripristino della pavimentazione stradale (850 mila euro), la messa in sicurezza da frane su Strada Belvedere e Strada Mucci (490 mila euro), il ripristino del versante tra via dei Peligni e via dei Marsi (260 mila euro) e via Padre Egidio Rutolo (144 mila euro). Grazie a questi lavori, compiuti in tempi sostenibili, possiamo già riaprire al traffico molte arterie in piena sicurezza prima dell’arrivo dell’autunno, privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica a tutela dell’ambiente».

Il sindaco Legnini ha concluso il suo intervento con un appello alla cittadinanza: «A giudicare la nostra azione sarà l’unico sovrano, il popolo. So che ce la metteremo tutta: Chieti può e deve risorgere».