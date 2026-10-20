Chieti celebra Giulio Ciccone

Un'aula consiliare gremita per festeggiare il campione di casa. Al termine della seduta del Consiglio comunale svoltasi ieri mattina, l'Amministrazione comunale di Chieti ha accolto Giulio Ciccone per la consegna ufficiale di un solenne riconoscimento pubblico. Un omaggio "doveroso" della Città a un atleta che sta vivendo un finale di stagione 2026 da assoluto protagonista del ciclismo mondiale.

La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Giovanni Legnini, dell'assessora allo Sport Rita Di Falco, dei consiglieri comunali proponenti la benemerenza Giampiero Riccardo ed Emanuela Di Meo, dell'intero Consiglio comunale, dei familiari del campione e del delegato provinciale del CONI di Chieti, Maurizio Formichetti.

"A Giulio Ciccone, orgoglio della Città di Chieti, per gli straordinari risultati sportivi e per aver portato il nome della nostra città ai vertici del ciclismo internazionale, esempio di impegno, passione e determinazione": è la motivazione impressa nella targa consegnatagli dal sindaco.

Il riconoscimento arriva al culmine di un'annata memorabile per il corridore teatino. Dopo aver riconquistato la maglia azzurra dei GPM al Giro d'Italia, Ciccone è stato protagonista di un autunno straordinario: secondo al Grand Prix di Québec, poi l'argento europeo sfiorato a Lubiana per appena 2,8 millesimi di secondo nella volata con Evenepoel e il podio al Giro di Lombardia, una delle classiche Monumento più prestigiose al mondo. Un percorso esaltante che si arricchisce oggi di una nuova sfida professionale, con il recente annuncio del passaggio alla Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team dal 2027 dopo otto stagioni con la Lidl-Trek.

"Festeggiare Giulio Ciccone nella massima Assise cittadina, circondato dai consiglieri, dalla sua famiglia e dal mondo dello sport, è un momento di gioia e profonda gratitudine per tutta la nostra comunità — ha dichiarato il sindaco Giovanni Legnini —. Giulio è stato interprete di una stagione straordinaria: dalla maglia azzurra degli scalatori al Giro d'Italia dopo aver vestito per un giorno anche quella rosa, all'argento europeo di Lubiana, fino al podio prestigioso al Giro di Lombardia e ai successi in Canada, dimostra di essere un atleta ai vertici del ciclismo mondiale. A lui va la nostra gratitudine non solo per le vittorie e per le emozioni che ci regala portando il nome di Chieti nel mondo, ma soprattutto per l'esempio di forza di volontà, tenacia e umiltà che dimostra ogni giorno. Gli auguriamo il meglio per la nuova ed entusiasmante avventura professionale che lo attende e gli confermiamo che Chieti sarà sempre al suo fianco a tifare per lui su ogni salita".

"Mi fa davvero piacere ricevere questo riconoscimento, perché mi sento a tutti gli effetti un ambasciatore della città di Chieti nel mondo — ha detto Ciccone nel ricevere la targa —. Chieti è la città dove sono nato, dove vive tutta la mia famiglia e dove mi sono sposato, nella nostra bellissima Cattedrale di San Giustino. È un orgoglio enorme sentire il nome di Chieti pronunciato in tutte le lingue durante le telecronache internazionali. Vivo fuori da diverso tempo per lavoro, ma le mie radici e la mia identità sono qui, e vi assicuro che questa targa occuperà un posto speciale a casa, accanto ai trofei più importanti della mia carriera. Si chiude un'annata bellissima, di cui porto nel cuore l'emozione di aver indossato la maglia azzurra al Giro d'Italia, e si apre un nuovo capitolo con una nuova squadra, nuove sfide e grandi stimoli. Già da questa settimana inizieremo a definire i calendari e la programmazione con il team per capire quale sarà il Grande Giro su cui puntare, se il Giro d'Italia o il Tour de France. In base a quello costruiremo tutta la stagione, con la determinazione di sempre e con il desiderio di continuare a portare in alto il nome di Chieti".

"Abbiamo voluto fortemente che l'aula consiliare tributasse questo affettuoso e meritato riconoscimento a Giulio Ciccone — hanno aggiunto l'assessora allo Sport Rita Di Falco e i consiglieri Giampiero Riccardo ed Emanuela Di Meo —. I suoi recenti e continui piazzamenti sul podio nelle grandi classiche e nelle sfide internazionali sono la dimostrazione di come la forza di volontà possa spingere il talento verso vette straordinarie. Giulio rappresenta al meglio la Chieti sportiva, pulita e tenace che sa farsi valere in Italia e nel mondo".