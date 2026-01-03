Frase del giorno

03 Gen, 2026
A Lanciano la prima nata del 2026 in provincia di Chieti

Azzurra è venuta alla luce alle ore 6,24 mentre il 2025 si era concluso con la nascita di Diego sempre al “Renzetti”

Porta un bellissimo nome, evocativo, la prima nata del nuovo anno  in provincia di Chieti: si chiama Azzurra, ed è venuta alla luce alle ore 6,24 presso l’ospedale di Lanciano. Il 2025 si era concluso, invece, sempre al “Renzetti”, con la nascita di Diego alle 17,20 del 31 dicembre. Parità nelle quote di genere, dunque, pienamente rispettata.Si fanno attendere, invece, le prime nascite del 2026 negli ospedali di Vasto e Chieti, dove due future mamme sono già in sala travaglio e si aspetta il lieto evento già nella mattinata. In chiusura dell’anno vecchio alle 13.50 al “SS. Annunziata” mamma Francesca ha dato alla luce Ottavia, mentre al “San Pio di Vasto il 31 dicembre ha visto venire alla luce a distanza di poche ore Mia ed Edoardo, che alle 12.45 ha chiuso il registro delle nascite. Ai bambini e ai loro genitori giungano gli auguri della Asl Lanciano Vasto Chieti per una vita piena di luce.  

