Chieti, c’è un nuovo gruppo politico

Grandi manovre in corso al palazzo comunale di Chieti. Si chiama “Teti” il nuovo gruppo nato in Consiglio ed è formato da quattro consiglieri: si tratta di Filippo Di Giovanni, che ne è il capogruppo e che, pertanto lascia la guida del gruppo del Partito Democratico pur restando iscritto al partito, dei consiglieri eletti nel Polo civico Vincenzo Ginefra e Nunzia Castelli, eletti in Consiglio comunale a sostegno dell’amministrazione di centro sinistra guidata dal sindaco Diego Ferrara, e di Bruno Di Iorio che alle ultime comunali si era candidato sindaco sfiorando di un soffio l’approdo al ballottaggio. Il gruppo Teti si è federato con la lista di Azione politica, rappresentata in Consiglio comunale da Serena Pompilio. Il raggruppamento, cinque consiglieri, vede per la città un’opportunità da cogliere nei progetti di Altair D’Arcangelo, il patron della FC Chieti 1922, fra i quali il progetto per la realizzazione di un nuovo stadio.