Chieti Scalo, Palmieri: «Ecco la risposta: da un'incompiuta nasce un presidio sanitario»

Prelievi al piano terra, corsi di preparazione al parto al terzo, diabetologia al quarto. Sono alcuni dei servizi previsti nel progetto per trasformare l'edificio incompiuto di via Marino da Caramanico nella nuova struttura sanitaria di Chieti Scalo. Cinque piani pensati per riunire accoglienza, ambulatori specialistici, servizi, consultorio familiare e centro di diabetologia territoriale.

Questa la risposta del Direttore generale della Asl Mauro Palmieri alla richiesta espressa a gran voce di ripristinare i servizi sanitari allo Scalo, dopo la chiusura dell'ex Distretto alcuni anni fa per inadeguatezza dei locali. Progetto e fonti di finanziamento certi per un'opera illustrata questa mattina ai Sindaci del Comitato ristretto, riuniti nella sede della Direzione generale a Chieti. Non a caso la notizia è stata ufficializzata in tale contesto, poiché l'attivazione di una struttura sanitaria a Chieti Scalo «in tempi brevi» era stata una delle richieste avanzate dallo stesso Comitato nello scorso mese di luglio, contestualmente al parere favorevole unanime espresso sull'Atto aziendale.

Il progetto distribuisce i servizi piano per piano. Al piano terra sono previsti il centro unico di prenotazione (Cup), gli uffici per la scelta e la revoca del medico, un punto prelievi e due studi medici. Il primo piano ospiterà cinque ambulatori specialistici. Al secondo troverà spazio il consultorio familiare per le attività sociali e il sostegno psicologico; al terzo l'Area medica e una sala per i corsi di preparazione al parto. Al quarto è previsto il centro di diabetologia territoriale, con tre ambulatori.

La struttura portante dell'edificio è già realizzata, ma il fabbricato è ancora al grezzo. Per renderlo utilizzabile bisogna completare le pareti del quarto piano, installare infissi e isolamento, realizzare gli interni e gli impianti, montare l'ascensore e ultimare le misure antincendio. Serviranno anche percorsi esterni e parcheggi. Resta da acquisire la proprietà dell'immobile da parte del Comune. Il costo complessivo indicato ai sindaci è di 2,65 milioni di euro, di cui 1,86 milioni per i lavori. La copertura economica è ancorata a 1,5 milioni residui dei fondi dell'articolo 20 per l'edilizia sanitaria. Per la parte restante sono indicati il ribasso d'asta, il bilancio della Asl e un'integrazione della Regione. Se le procedure amministrative saranno chiuse per marzo, a partire dall'acquisizione della proprietà dell'immobile, Chieti Scalo potrà avere la sua sede sanitaria entro la fine del 2027.

«Mi ero impegnato anche con il Sindaco Legnini a trovare una soluzione per riportare i servizi allo Scalo - sottolinea Palmieri - e dare risposte alle richieste della numerosa popolazione residente. Mantengo la promessa, e da parte dell'Azienda rinnovo la massima disponibilità a realizzare il progetto, affinché la sanità di prossimità possa diventare concreta».