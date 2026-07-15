Chieti Calcio: il collegio del Coni rigetta il ricorso

Arriva la doccia fredda definitiva per il Chieti Calcio dal massimo organo di giustizia sportiva. Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni ha respinto il ricorso presentato dal club teatino, dichiarandolo inammissibile.

Al centro del dibattito c’era la pesante penalizzazione di 11 punti inflitta lo scorso 14 maggio dalla Corte Federale d’Appello; una vera e propria mazzata che, sul campo, aveva di fatto condannato i neroverdi alla retrocessione diretta nel campionato di Eccellenza. Con la pronuncia del Coni si esauriscono i gradi della giustizia sportiva, blindando un verdetto amarissimo per la tifoseria e la città.

La dirigenza del Chieti ora sta valutando la strada del ricorso al Tar del Lazio, che però può avere solo fini risarcitori e di certo non riporterà il Chieti in Serie D. Parallelamente alle tormentate vicende giudiziarie, il club si muove per ridefinire il proprio assetto societario e programmare il futuro, a prescindere dalla categoria.

La giornata chiave sarà quella di venerdì prossimo, con un doppio appuntamento cruciale con la conferenza stampa che si terrà allo stadio Angelini alle 10.00 per presentare alla stampa e alla piazza il nuovo socio e acquirente Alessandro Nuccilli. Subito dopo la conferenza, è previsto un vertice privato tra la nuova compagine societaria e il sindaco di Chieti, Giovanni Legnini, per fare il punto sulla situazione dello stadio, sulla sostenibilità del progetto e sul ruolo della squadra nel tessuto cittadino.