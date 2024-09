Calcio: la nuova proprietà fa sognare Chieti

La Chieti calcistica può finalmente sognare e magari rinverdire i fasti del passato quando, con Antonio Buccilli, ha conosciuto il palcoscenico della Serie C. Dopo un'estate difficile per problemi legati all'iscrizione, in bilico fino alla fine, i nero-verdi entrano in una nuova era. La svolta è arrivata grazie al cambio di proprietà che ha portato al comando il fondo Azimut Raif Virgo che ha acquisito ill 70 per cento della proprietà del Chieti FC 1922. Operazione perfezionata dalla Wip Finance Sa, società svizzera di gestione patrimoniale che opera per conto della Azimut Raif Virgo, braccio finanziario della Virgo.

Marco Calabrese, manager del gruppo, sarà amministratore delegato, inoltre entro fine novembre si procederà a un aumento di capitale di 2 milioni di euro per rafforzare la struttura patrimoniale della società teatina.

La Virgo conferma l’inserimento in società di due suoi rappresentanti, Giuseppe Gianni Di Labio, responsabile delle strategie aziendali, e di Paolo Pochetti, quale senior advisor. Ribadita la fiducia a Daniele Ferro ed Ettore Serra (restano col 15% a testa).

Poi sono arrivati anche i fuochi d'artificio sul fronte calciomercato con l'annuncio di Godfred Donsah, calciatore con un passato in Serie A con le maglie di Cagliari e Bologna, Marcello Falzerano, esterno classe 1991 con oltre 200 presenze in Serie B e Isyakha Tourè. Colpi che hanno scatenato l’entusiasmo dei tifosi che attendono con ansia l’esordio al “Guido Angelini”.

La sensazione è che si stiano aprendo per il Chieti orizzonti nuovi.