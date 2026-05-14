Chieti FC: la Corte d’Appello infligge 11 punti di penalizzazione, è retrocessione in Eccellenza

Piove sul bagnato in casa Chieti FC 1922, da tempo alle prese con una crisi societaria infinita ma anche per i grossi guai legati al mancato deposito delle liberatorie attestanti gli stipendi di alcuni tesserati. La Corte Federale d'Appello ha ribaltato in secondo grado la decisione del Tribunale Federale Nazionale, comminando al Chieti una penalizzazione di 11 punti da scontare nella stagione in corso. La sentenza d'appello arriva a seguito dell'esposto della Recanatese e del ricorso avanzato dalla Procura Federale, a firma del Capo della Procura FIGC Giuseppe Chinè e dell'Aggiunto Paolo Nesta, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale che, in primo grado aveva scelto di non penalizzare la società neroverde

Un verdetto che stravolge la classifica di Serie D: con questa sanzione i neroverdi scivolano all'ultimo posto utile, sancendo la retrocessione diretta in Eccellenza e la contemporanea salvezza del Sora. Sebbene resti aperta l'ultima strada del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, le speranze di ribaltare una situazione così critica appaiono ridotte al lumicino.

Il declassamento del Chieti non resta un caso isolato, ma scatena un immediato ed inevitabile "effetto domino" sui campionati dilettantistici abruzzesi, In Eccellenza il quadro rimane sostanzialmente invariato. Il Montorio può festeggiare la salvezza, mentre le tre retrocessioni già decretate sul campo vengono confermate. In quota promozione, il Lanciano approda ufficialmente in Serie D, con la Santegidiese che resta in attesa dei Playoff Nazionali. Nel campionato di Promozione si registrano gli scossoni più forti. La Rosetana e la vincente dei playoff del Girone B saranno costrette a sfidarsi in uno spareggio supplementare: solo una delle due, infatti, potrà accedere all'Eccellenza. Nelle zone basse della classifica la situazione si fa drammatica. Per bilanciare gli organici, ci sarà una retrocessione in più: le due perdenti della finalissima playout di ogni girone dovranno affrontarsi in uno spareggio da "dentro o fuori". In totale, si conteranno ben 7 retrocessioni dal campionato di Promozione, a fronte di sole 3 promozioni nella categoria superiore.

Una giornata amarissima per il calcio teatino che rischia di ridisegnare, nel modo più doloroso, l'intera geografia del calcio dilettantistico regionale, ma soprattutto l'ennesima pagina (calcistica) negativa che città e tifosi non meritavano.

Foto: pagina Facebook Chieti FC 1922