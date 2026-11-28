Trasacco si prepara a vivere due giornate all'insegna dell'impegno civile e della solidarietà. Torna il Premio Pietro Taricone, giunto alla sua settima edizione, con un appuntamento che si rinnova fedele al suo spirito originario: dare voce a chi, con scelte e gesti concreti, dimostra come sia possibile lasciare un segno positivo nella vita degli altri. Tre parole guidano da sempre questa iniziativa: Cervello, Cuore e Coraggio.

L'appuntamento è per lunedì 7 dicembre alle ore 17:00, presso la palestra comunale di Trasacco, per una cerimonia che vedrà protagonisti storie di coraggio, impegno e solidarietà. A rendere ancora più speciale questa edizione sarà la presenza dell'attrice e regista Kasia Smutniak, che parteciperà alla premiazione e sarà protagonista anche della giornata successiva, martedì 8 dicembre alle ore 16:30, con la proiezione del suo docufilm "Mustang".

Nato nel 2018, il Premio celebra persone che hanno saputo trasformare la propria esperienza personale in un impegno concreto per gli altri. Quest'anno i riflettori saranno puntati su quattro figure straordinarie.

Kunzom Thakuri, Project Manager in Nepal della Fondazione Taricone, ha contribuito alla realizzazione di una scuola in un villaggio della regione del Mustang. Coordina le attività sul campo e quelle scolastiche, creando opportunità durature per le comunità locali.

Simone Zignoli, motoviaggiatore, ha trasformato la passione per la strada in un modo per regalare esperienze di gioia e inclusione, grazie alla mototerapia e ai viaggi in sidecar dedicati a bambini e ragazzi con disabilità.

Camilla Mancini, scrittrice e personaggio televisivo, ha raccontato la propria esperienza di bullismo vissuta da bambina, portando all'attenzione del pubblico il tema della diversità e il coraggio di mostrare le proprie fragilità.

Gabriele Micalizzi, fotoreporter di guerra, ha documentato con le sue immagini conflitti e crisi dalla Siria all'Iraq, dall'Ucraina a Gaza. Gravemente ferito in Siria nel 2019, è tornato a raccontare ciò che accade nel mondo.

Durante la cerimonia saranno consegnati tre Premi Pietro Taricone e una menzione speciale dedicata a Fausto Ciofani. A chi andranno i diversi riconoscimenti sarà svelato soltanto nel corso dell'evento, mantenendo viva quella suspense che da sempre accompagna la manifestazione.

Il docufilm "Mustang" e il linguaggio del cinema

Il Premio proseguirà martedì 8 dicembre alle ore 16:30, sempre nella palestra comunale di Trasacco, con la proiezione di "Mustang", alla presenza della regista Kasia Smutniak. Un'occasione per ritrovarsi attorno a una storia raccontata attraverso il linguaggio del cinema, offrendo al pubblico un'esperienza culturale che arricchisce ulteriormente il programma della manifestazione.

Due giornate per incontrare persone e testimonianze diverse, unite dalla volontà di trasformare le difficoltà in possibilità e l'impegno in gesti concreti. Un invito aperto a tutta la comunità a partecipare e lasciarsi ispirare da chi, ogni giorno, sceglie di fare la differenza.