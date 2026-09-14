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Massacra di botte la moglie e si consegna ai carabinieri

La 45enne è in terapia intensiva ad Avezzano, in coma farmacologico e con prognosi riservata: quattro costole fratturate e la milza asportata. La follia si e' consumata in un'abitazione a Trasacco

Massacra di botte la moglie e si consegna ai carabinieri

È rientrato nella Marsica durante la notte e si è consegnato ai carabinieri di Trasacco il marito della 45enne ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Avezzano dopo una violenta aggressione avvenuta nell’abitazione di famiglia. L’uomo, 52 anni, si era allontanato fino a Bologna e, dopo i contatti con il proprio avvocato, è tornato prima a Roma in treno e poi ad Avezzano. La Procura ha aperto un fascicolo per tentato femminicidio.

La donna, originaria di Luco dei Marsi e residente a Trasacco, è ricoverata in terapia intensiva, in coma farmacologico e con prognosi riservata. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, avrebbe riportato quattro costole fratturate, numerose lesioni e gravi danni alla milza, che hanno reso necessaria l’asportazione dell’organo. L’ipotesi investigativa è che sia stata colpita ripetutamente con calci e pugni e poi lasciata a terra senza che venissero chiamati i soccorsi.

A trovarla sabato pomeriggio, poco dopo le 14, è stato il figlio quattordicenne della coppia, rientrato da scuola. Il ragazzo ha chiesto aiuto ai familiari e uno zio lo ha raggiunto, accompagnando la donna direttamente all’ospedale di Avezzano. Ieri mattina i genitori della 45enne hanno formalizzato la denuncia ai carabinieri, facendo scattare gli accertamenti coordinati dal sostituto procuratore Maurizio Maria Cerrato.

L’uomo, assistito dall’avvocato Roberto Verdecchia, è stato fermato dai carabinieri della Stazione di Trasacco, guidati dal comandante Antonio Calvacchi, in attesa delle ulteriori determinazioni dell’autorità giudiziaria. Gli investigatori stanno ricostruendo le ore precedenti all’aggressione, i motivi che l’avrebbero provocata e gli spostamenti successivi del 52enne.

Tags: Trasacco Botte Moglie arrestato Carabinieri

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