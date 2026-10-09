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Centri Trasfusionali di Popoli e Penne: ad ottobre aperture straordinarie per i donatori

La ASL di Pescara comunica date e orari: si dona sabato 10 ottobre a Popoli e domenica 25 ottobre a Penne. Ecco i contatti per prenotare

Centri Trasfusionali di Popoli e Penne: ad ottobre aperture straordinarie per i donatori

La ASL di Pescara comunica il calendario delle aperture straordinarie dei Centri Trasfusionali di Popoli e Penne, programmate nel mese di ottobre 2026 per la raccolta di sangue ed emocomponenti.

Il Centro Trasfusionale di Popoli sarà aperto sabato 10 ottobre, dalle ore 8:00 alle 11:30. Per le prenotazioni è possibile contattare il numero 085 89898414.

Il Centro Trasfusionale di Penne sarà aperto domenica 25 ottobre, dalle ore 8:30 alle 12:00. Per le prenotazioni sono disponibili i numeri 085 8276293 e 371 3825337.

Le due aperture offrono ai donatori ulteriori occasioni per contribuire alla disponibilità di sangue ed emocomponenti, necessari ogni giorno per le attività di cura.

Tags: Centro trasfusionale Popoli Penne Donatori Sangue Prenotare Numeri

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