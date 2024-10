Caro G7, Pettinari attacca: “Vergognoso spendere 700mila euro”

"Oggi in Commissione Vigilanza abbiamo scoperto che il Comune di Pescara ha speso circa 700mila euro per il G7. L'intera somma sarebbe così ripartita: manutenzioni straordinarie 109 mila euro, spese varie 8 mila euro, pulizia locali 5900 euro, spese noleggio attrezzature 17.500 euro, trasporto pubblico 1.800 euro, spese per pulizia esterna 41mila euro, manutenzione verde 86mila euro, servizi integrati comunicazione 150mila euro, ammodernamento impianti illuminazione 170mila euro, arredo urbano 126mila euro". Così, in una nota, il consigliere comunale di opposizione Domenico Pettinari, presidente del Movimento Politico 'Pettinari per l'Abruzzo', capogruppo in Consiglio comunale di 'Cittadini per Pescara - Pettinari Sindaco". "Ho chiesto all'assessore al Bilancio se queste somme sono state utilizzate tutte mediante affidamenti diretti e, non avendo ricevuto una risposta compiuta, torno a chiedere all'amministrazione comunale di formulare un indirizzo agli uffici per prediligere sempre procedure ad evidenza pubblica, anche laddove la norma nazionale consente il ricorso ad affidamenti diretti. Nulla preclude al Comune - continua Pettinari - di dotarsi di un regolamento restrittivo che preveda evidenze pubbliche e gare al posto degli affidamenti diretti. Diversi lavori e affidamenti del G7, a nostro avviso, si sarebbero potuti accorpare perché assimilabili e fare una gara pubblica unica anziché più affidamenti". “La somma di 86mila euro spesa per manutenzione straordinaria del verde urbano per il G7 grida vendetta - osserva Pettinari - se si pensa che tutte le volte che abbiamo chiesto fondi straordinari per manutenere gli alberi ed evitare il taglio indiscriminato ci è stato risposto che mancavano risorse aggiuntive e straordinarie per il verde urbano". In conclusione, dichiara Pettinari, "ritengo che nessun ristoro arriverà da Regione Abruzzo perché non mi risulta vi siano stanziamenti regionali con coperture certe e immediatamente disponibili per rimborsare il Comune di Pescara delle spese sostenute