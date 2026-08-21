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Capestrano, arrestato un 45enne per maltrattamenti in famiglia

Avrebbe colpito la compagna al volto con una chitarra durante una discussione in auto. La donna ha chiesto aiuto al 112: attivato il Codice rosso

Capestrano, arrestato un 45enne per maltrattamenti in famiglia

Un musicista di 45 anni, originario di Chieti, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri a Capestrano, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si trovava in viaggio in auto insieme alla compagna quando, durante una discussione, avrebbe afferrato una chitarra colpendo la donna al volto e al naso. La vittima sarebbe riuscita a scendere dalla vettura e a chiedere aiuto, contattando il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto la denuncia e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio. Nel corso della denuncia, la donna avrebbe riferito che i maltrattamenti andavano avanti da anni. Per questo motivo è stato attivato il Codice rosso, il percorso previsto per garantire una risposta tempestiva nei casi di violenza di genere e domestica. La Procura della Repubblica dell’Aquila ha disposto l’arresto del 45enne, accusato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato trasferito nel carcere dell’Aquila, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. Le accuse dovranno ora essere verificate nelle successive fasi del procedimento e l’indagato resta presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva.

Tags: Capestrano Arrestato Musicista Chitarra codice rosso Chieti Carcere

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