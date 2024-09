Cadavere in viale Pindaro

Un uomo di 67 anni è stato trovato senza vita questa mattina dopo le 7.30 a Pescara in viale Pindaro all’interno di un’auto. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme chiamando il 112. Una volta arrivati sul posto i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso. La persona deceduta è un anziano residente in città. Il primo esame sul corpo escluderebbe segni di violenza. Dell’accaduto si occupa il magistrato di turno. Ulteriori accertamenti ed esami sul corpo serviranno per chiarire le cause della morte.