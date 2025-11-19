Malviventi bloccati in viale Bovio

Nell’ambito dell’implementazione dei servizi finalizzati al contrasto dell’attività illecite, disposti dal Questore di Pescara Carlo Solimene, nei giorni scorsi, durante un controllo notturno, una pattuglia della Polizia di Stato, nei pressi di V.le Bovio, ha proceduto al controllo di iniziativa di un’auto, che si aggirava per le vie cittadine.

A bordo della vettura erano presenti quattro persone di giovane età tutte con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Gli agenti delle volanti, a seguito dei primi riscontri, hanno quindi deciso di procedere ad un controllo più approfondito e, a seguito di una perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati nascosti nell’abitacolo, apparecchiature elettroniche per la decodifica di centraline e chiavi di autovetture.

Tale materiale, solitamente utilizzato per il furto di auto, veniva subito sequestrato dagli agenti. I quattro uomini condotti in Questura sono stati denunciati per il possesso ingiustificato di chiavi alterate e ricettazione