Borsacchio, una riserva che aspetta ancora il suo futuro

Ci sono luoghi che le persone scelgono di amare, anche quando le istituzioni sembrano dimenticarli. La Riserva Borsacchio è uno di questi. La stagione 2026 si chiude con un bilancio straordinario: circa 19.000 partecipazioni, 83 attività tra aprile e ottobre, migliaia di cittadini, famiglie, studenti, turisti e volontari coinvolti. Numeri che raccontano una comunità che cresce e un patrimonio naturale che genera cultura e opportunità, tutto grazie soprattutto al lavoro gratuito dei volontari.

Tra i momenti più emozionanti dell'estate, il presidio del nido di tartaruga Caretta caretta: tredici giorni e notti di presenza continuativa, oltre quaranta volontari a turno e settantacinque tartarughine emerse da ottantatré uova. Un piccolo miracolo custodito da chi ha scelto di dedicare il proprio tempo a qualcosa di più grande.

Il 2026 è stato anche l'anno di un importante risultato: dopo il drastico ridimensionamento del 2023, che aveva ridotto l'area protetta a soli 24,7 ettari, la Regione Abruzzo con la Legge regionale n. 13 del 3 luglio 2026 ha ripristinato le norme transitorie di salvaguardia sull'intero perimetro storico. Un passo arrivato dopo due anni di mobilitazione e 32.000 firme.

Eppure resta l'amarezza: ventuno anni dopo l'istituzione della Riserva, mancano ancora la definizione stabile dei confini, un Piano di Assetto Naturalistico approvato e una gestione ordinaria. «Abbiamo salvato la possibilità di avere una grande Riserva. Adesso dobbiamo finalmente costruirla», affermano le Guide.

Il Piano di Assetto Naturalistico è stato predisposto e adottato dal Comune di Roseto e attende il completamento dell'iter regionale. Può diventare il punto di partenza per conciliare tutela della biodiversità, esigenze dei residenti, attività agricole e fruizione responsabile.

«Non vogliamo una Riserva contro qualcuno. Vogliamo una Riserva con tutti», sottolinea il presidente Marco Borgatti. Alla Regione si chiede di concludere il percorso: ripristinare definitivamente il perimetro storico, approvare il Piano e avviare una gestione stabile.

«Quando vediamo centinaia di persone osservare le stelle sulla spiaggia, i bambini conoscere le dune, i giovani Erasmus arrivare da tutta Europa, comprendiamo che questa Riserva appartiene alle persone. La Borsacchio è stata difesa. Adesso è il momento di farla vivere davvero, tutti insieme».