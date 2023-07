Pescara in arrivo la carta solidale a 1.310 nuclei familiari

Anche ai 1.310 nuclei familiari di Pescara è in arrivo la lettera del Comune con la comunicazione del numero della tessera della Carta Solidale Acquisti che potrà essere ritirata presso gli uffici postali. I requisiti essenziali che bisogna avere per il diritto alla carta Solidale Acquisti sono l'iscrizione all'Anagrafe comunale e il possesso di una certificazione ISEE con un reddito annuo non superiore ai 15.000 Euro. La SCA consiste in una carta prepagata Postepay dell’importo una tantum complessivo di 382,5 Euro attraverso la quale i nuclei familiari più svantaggiati potranno acquistare beni alimentari di prima necessità. Con la CSA è consentito l’acquisto di beni alimentari di prima necessità ma non tutti. Infatti è previsto l’acquisto di carne, pesce fresco, latte e derivati, uova, olio d’oliva e di semi, prodotti da forno, pasta, riso e altri cereali, farine, ortaggi freschi e lavorati, pomodori pelati e conserve di pomodori, legumi, semi e frutta secca, frutta fresca, alimenti per bambini e per la prima infanzia, lieviti naturali, miele, zuccheri, cacao in polvere, cioccolato, acqua minerale, aceto di vino, caffè, te e camomilla. Sono esclusi dalla Carta Solidale tutti gli alimenti non espressamente previsti come i prodotti surgelati, gli alcolici, le bevande gassate.