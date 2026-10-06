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Bonificata la spiaggia dei trabocchi e l’argine nord del fiume

Rimosso il materiale accumulato nell’area a nord del porto canale, dove erano stati allestiti ripari di fortuna

Bonificata la spiaggia dei trabocchi e l’argine nord del fiume

Il tratto di spiaggia in corrispondenza dei trabocchi e della Lega Navale è stato ripulito e bonificato. L’intervento, promosso dall’Autorità di sistema portuale di Ancona, ente che gestisce e cura l’area, ha interessato anche l’argine nord del fiume.

I lavori sono stati eseguiti dopo le segnalazioni inviate nei mesi scorsi dal Comune di Pescara, tra giugno e settembre, corredate da materiale fotografico sulle condizioni di degrado della zona a nord del porto canale.

«In entrambi i casi è stato rimosso tutto il materiale accatastato da chi ha trasformato quegli spazi in case di fortuna», ha dichiarato il sindaco Carlo Masci. Nell’area erano state allestite tende e giacigli sotto i trabocchi, vicino al fiume e sulla spiaggia, anche tra la vegetazione spontanea.

«L’azione contro il degrado non si ferma», ha aggiunto il sindaco, ringraziando quanti collaborano con l’amministrazione. L’area interessata è frequentata quotidianamente da bagnanti e pedoni.

 

Tags: Bonificata spiaggia trabocchi fiume pescara accampamenti

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