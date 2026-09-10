“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Bolognano: 533 mila euro per il centro sanitario riabilitativo della Fondazione Papa Paolo VI
Un nuovo passo avanti per l’intervento di ricostruzione relativo al centro sanitario riabilitativo della Fondazione Papa Paolo VI di Bolognano, in provincia di Pescara.
Con il decreto commissariale n. 791 è stato disposto il trasferimento all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo di 533.340,91 euro, quale secondo acconto destinato all’intervento.
Il contributo complessivo per l’opera è stato rideterminato in 1.777.803,04 euro, rispetto agli iniziali 1.323.412,31 euro. L’incremento, pari a 454.390,73 euro, trova copertura attraverso il Fondo speciale per le compensazioni e il Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica.
Un primo trasferimento, pari a 355.560,61 euro, era già stato disposto nel marzo 2025. Il nuovo acconto consente di raggiungere il 50% del contributo complessivamente finanziato, secondo quanto previsto dalle procedure commissariali.
«Prosegue il lavoro per garantire continuità e concretezza alla ricostruzione pubblica in Abruzzo – dichiara il Commissario straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli –. Il Centro Sanitario Riabilitativo della Fondazione Papa Paolo VI rappresenta un presidio importante per Bolognano e per un territorio più ampio, perché alla ricostruzione materiale si accompagna la necessità di tutelare e rafforzare i servizi rivolti alle persone. Con questo ulteriore trasferimento mettiamo a disposizione le risorse necessarie per sostenere l’avanzamento dell’intervento e trasformare la programmazione in cantieri e opere concrete. Ringrazio il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’USR Abruzzo, il Comune e tutti i soggetti coinvolti per il lavoro che stanno portando avanti».