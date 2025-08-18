“Troppi incidenti Troppi incidenti in due tratti della Statale“

“La sicurezza dei cittadini deve venire prima di tutto. Ho scritto al,presidente dell’ANAS e della Provincia di Pescara per chiedere un focus specifico sulla situazione della SS5 Tiburtina-Valeria, in due tratti specifici: il primo all'altezza dello svincolo da Bolognano verso piano d'Orta, località ex ristorante Il Postiglione, il secondo nel tratto compreso tra Bolognano e Scafa, in località Piano d’Orta, nell'ultima curva all'altezza dell’ingresso verso la centrale Enel. Nel primo tratto, allo svincolo verso Piano d'Orta, è riscontrabile una condizione di altapericolosità dovuta alla presenza dello svincolo stesso sul dosso,,condizione che impedisce a chi proviene da Bolognano e si dirige verso piano d'Orta di avere la corretta visuale del traffico proveniente dal,tratto precedente sullo stesso senso di marcia. Lo svincolo di fatto postosu un dosso è stato interessato negli anni precedenti da vari incidenti,legati proprio all'assenza di una visuale chiara. Per questa condizionechiederò una verifica precisa, per vagliare le possibili soluzioni che garantiscano una viabilità sicura. Un impegno che si unisce a quello per il tratto successivo della stessa SS5”, annuncia il consigliere Antonio Di Marco vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio.



“Nel tratto compreso tra Bolognano e Scafa, in località Piano d’Orta, dove negli ultimi giorni si sono verificati due incidenti che destano forte preoccupazione nella comunità locale e per verificare se la pericolosità riscontrata abbia carattere strutturale – aggiunge Di Marco - . Mi unisco alla richiesta del sindaco di Bolognano di garantire attenzione immediata,su questa situazione e ho chiesto che ANAS venga convocata in CommissioneVigilanza alla prima seduta utile dopo lo stop estivo per chiarire ogniaspetto. Il prolungamento del cantiere per la realizzazione del nuovoponte, con la chiusura della carreggiata nord (Pescara–Popoli) e,l’impossibilità di utilizzare il marciapiede della carreggiata sud(Popoli–Pescara), crea inoltre ulteriori rischi per i cittadini. Inparticolare sono penalizzati i residenti della contrada Cesare e glistudenti diretti alle scuole di Piano d’Orta, costretti a muoversi senzapercorsi pedonali protetti – denota Di Marco - . L’assenza di passaggi,sicuri per i pedoni è inaccettabile e contrasta con le normative vigentiche impongono l’installazione di percorsi protetti, barriere di

separazione, adeguata segnaletica e illuminazione. Occorre interveniresubito per garantire il rispetto del Codice della strada e la tuteladell’incolumità pubblica. Rinnovo la richiesta ad ANAS e alla Prefettura diaffrontare il problema con la massima urgenza: bisogna ripristinare

condizioni di sicurezza adeguate a beneficio dell’intera comunità locale.,Non possiamo aspettare altri incidenti per agire”.



