Bollette gas: +12% rispetto allo scorso anno, +65% sul 2021

Con l’aggiornamento disposto oggi da Arera, le tariffe del gas risultano più elevate del +12,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e addirittura del +64,9% rispetto al 2021. Lo afferma Assoutenti, che chiede al governo di intervenire sulla tassazione che pesa sulle bollette degli italiani.



La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2021, prima dell’emergenza energetica,mle tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura di quasi il 65%, pari ad una maggiore spesa in 6 anni da +524 euro a utenza (con un consumo da 1.100 metri cubi annui) - calcola Assoutenti – Nel confronto col 2022, in piena emergenza energia, il gas costa oggi agli

utenti vulnerabili appena il 2% in meno.



“Ancora una volta sono le famiglie più fragili a pagare il prezzo delle tensioni geopolitiche internazionali, in questo caso del conflitto in Medio Oriente, con effetti diretti e immediati sulle bollette che rimangono ancora troppo elevate. Crediamo che in questa delicata situazione il governo debba intervenire con misure più efficaci sul fronte della tassazione che pesa sulle bollette degli italiani, riducendo l’Iva sul gas al 10% allo scopo di calmierare l’effetto Iran sulla spesa per le forniture energetiche delle famiglie. Serve poi una misura strutturale sul prezzo dell’energia che non può più essere determinato né con il PSV né con il TTF ma con una reale relazione tra costi e ricavi, dove deve essere messo un tetto ai margini di utile” – conclude il presidente Gabriele Melluso.



