“Bird control” per allontanare piccioni e gabbiani da Pescara

“Da qualche giorno, guidati da esperti falconieri, sono in azione sulla nostra città 14 falchi, per contrastare piccioni e gabbiani. Gli interventi di "bird control" interesseranno tutto il territorio, suddiviso in nove zone, si svolgeranno due volte a settimana per tre anni, in modo tale da diminuire di circa il 70% la presenza di quegli uccelli che sporcano irrimediabilmente Pescara”. Così il sindaco di Pescara Carlo Masci, a mezzo facebook, ha annunciato la soluzione per impedire ai fastidiosissimi volatili di rovinare superfici e insozzare la vita dei pescaresi.

Non e’ dato sapere (da noi) il costo di questa soluzione ecologica, ma bisognerà anche valutare l’effettiva efficacia dei rapaci a nostra disposizione.