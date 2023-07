“Beauty Saves”, l’arte di Anja Kunze in mostra a Phi Hotel Alcyone

Dedicato alla solidarietà è l’appuntamento di mercoledì 19 luglio alle ore 20:00 per la rassegna Culture in Exhibition ideata da Anja Kunze, artista esclusiva dell’elegante PHI Hotel Alcione di Francavilla al Mare. L’evento presentato, Beauty Saves, è ideato in collaborazione col musicista Fabrizio Stella, che da anni rivolge gran parte del suo lavoro ai ragazzi in difficoltà, togliendone molti dalla strada e accomunandoli ad altri nel laboratorio musicale dell’Oratorio San Franco.

Il vernissage incontra così il concerto in musica: all’esibizione degli allievi di Stella farà da cornice l’ultima serie di tele della Kunze, Fluid Presence, che autobiograficamente racconta la ricerca di autenticità attraverso la presenza; lo stare in ascolto di ciò che realmente si è nel continuo cambiamento del presente e al quale non va opposta resistenza. L’artista ravvisa la presenza stessa nella fluidità del qui e ora e la via per salvare sé stessa attraverso la Bellezza. In essa convergono gli intenti degli autori. E nella gratuità del donare partendo dall’apparentemente superfluo che solidarizza con la necessità di bellezza e col suo potere salvifico, non col dolore che principalmente si vuole alleviare. L'invito è lasciarsi ispirare alla propria parte più autentica e a ciò che essa può realizzare se connessa genuinamente con l’altro.

In supporto al Centro di Accoglienza Straordinaria Coop Nuvola di Manoppello, l’incontro sarà occasione di raccolta fondi e indumenti usati e non, asciugamani, coperte, medicinali e generi di prima necessità per i ragazzi del Centro. Invitiamo vivamente al dono. Donare è donarsi.

Una sezione dell’esposizione pittorica della serie Preghiere, sarà destinata all’acquisto con alta percentuale di sconto ed il ricavato sarà interamente devoluto per i ragazzi di Coop Nuvola.



“Non solo l’arte è una manifestazione di bellezza” afferma Anja “ma la solidarietà non è dissimile, poiché è autentica. Ciascuno è inevitabilmente solidale e ciascuno crea – opponendosi al distruggere – se è autentico. Che sia pittura o musica, l’Arte, la Bellezza, hanno quindi una sola funzione: ispirare l’osservatore alla propria autenticità”.

Si ringrazia calorosamente la cordiale ospitalità del PHI Alcione che disporrà il rinfresco.

Mercoledì 19 luglio ore 20:00

PHI Hotel Alcione, Viale Alcione 59, 66023 Francavilla al Mare

INFO

info@anjakunze.com