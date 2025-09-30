Frase del giorno

30 Set, 2025
Barche in mare ma i problemi del porto restano

Finito il 'fermo biologico' la marineria pescarese e' tornata stanotte al lavoro

La Marineria pescarese è tornata al lavoro, questa notte, poiché terminato il 'fermo biologico' disposto per consentire il ripopolamento delle specie marine. Purtroppo, nonostante i lavori di dragaggio da poco iniziati, sono ancora ben evidenti i problemi del porto canale del capoluogo adriatico. Le barche, infatti, devono eseguire manovre difficili per uscire dalle secche oppure per evitare che gli scafi si incaglino a causa dei fondali insabbiati: una situazione che dura da decenni e che nessuno finora è riuscito a risolvere. La buona notizia è che sulle nostre tavole il pesce locale e' tornato, fresco anche se a prezzi di mercato, quindi coi consueti rincari dovuti all'inflazione.

Tags: fermo biologico barche Pescara pescato ultime notizie porto dragaggio

