Abruzzo. Un mese di ‘stop’ al pesce pescato

‘Stop’ al pesce fresco pescato in Abruzzo. Da sabato e sino al 24 settembre i pescherecci delle varie marinerie abruzzesi resteranno ormeggiati per il fermo biologico. Da domani e sino al 24 settembre, oltre alla nostra regione, il fermo biologico interesserà le attività da San Benedetto del Tronto fino a Termoli, per consentire il ripopolamento delle specie marine.