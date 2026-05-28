Annunciati maxi controlli sulla riviera di Pescara

Si è svolta ieri, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata dal Prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, alla quale hanno preso parte oltre ai vertici delle Forze di Polizia, il Presidente della Provincia, il Comandante della Direzione Marittima di Pescara, il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale Abruzzo, , nonché i rappresentanti della associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli stabilimenti balneari e dei locali di pubblico spettacolo della riviera, finalizzata all’esame delle principali problematiche connesse al rafforzamento dei livelli di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e all’intensificazione dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento lungo la riviera pescarese, in vista dell’imminente stagione estiva.

​Nel corso dell’incontro il Prefetto ha evidenziato come la questione della “movida” e della gestione dei flussi turistici rappresenti un tema di particolare rilevanza sotto il profilo dell’ordine pubblico, della sicurezza urbana e della tutela della quiete pubblica, soprattutto considerato il notevole afflusso di visitatori atteso nei prossimi mesi sulla costa pescarese.

​Il Prefetto ha sottolineato che il significativo valore economico e turistico delle attività di intrattenimento e dei locali di pubblico spettacolo debba necessariamente coniugarsi con la tutela della sicurezza dei cittadini, della vivibilità urbana e del rispetto delle regole, a beneficio dell’intera collettività.

​Ampio spazio è stato dedicato anche alla programmazione degli eventi culturali, sportivi e di spettacolo previsti sul territorio comunale. L’Avv. Sulpizio, in rappresentanza del Comune di Pescara, ha illustrato le iniziative organizzate per la prossima estate, sottolineando come manifestazioni, concerti, eventi sportivi e appuntamenti culturali rappresentino strumenti fondamentali di valorizzazione del territorio, promozione turistica e sostegno all’economia locale.

​Il Prefetto, al riguardo, ha rimarcato come tali eventi costituiscano occasioni importanti di aggregazione e crescita economica, ma richiedano al contempo un’attenta pianificazione sotto il profilo della sicurezza, della viabilità, della gestione degli spazi pubblici e della tutela della qualità della vita dei residenti. In tale ottica è stato ribadito il ruolo essenziale del coordinamento tra istituzioni, organizzatori, forze dell’ordine e soggetti gestori dei servizi pubblici.

​I rappresentanti delle associazioni di categoria dei balneatori e degli operatori del pubblico spettacolo, considerati interlocutori fondamentali nell’azione di prevenzione delle problematiche connesse all’ordine e alla sicurezza pubblica, hanno assicurato la piena collaborazione delle rispettive categorie, concordando sull’importanza della diffusione di buone pratiche organizzative, della formazione degli operatori e della promozione di comportamenti improntati alla legalità, alla sicurezza e al rispetto della quiete pubblica.

​Nel corso dell’incontro il Prefetto ha, poi, ribadito la necessità di mantenere la massima attenzione sul rilascio di permessi, autorizzazioni e licenze per lo svolgimento di attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

​È emerso, infatti, come, talvolta eventi e attività vengano organizzati in assenza delle previste autorizzazioni amministrative o delle necessarie verifiche preventive in materia di sicurezza, capienza, agibilità dei luoghi, impiantistica e gestione delle emergenze, con conseguenti rischi per l’incolumità pubblica.

​Per tale ragione sarà ulteriormente rafforzata l’attività di vigilanza preventiva e di controllo sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al fine di contrastare fenomeni di abusivismo e garantire condizioni di sicurezza adeguate per cittadini, turisti ed operatori economici.

​Nel corso della precedente stagione estiva sono stati effettuati circa 62 controlli presso locali di pubblico spettacolo, con risultati particolarmente positivi sul piano della prevenzione e repressione di reati e violazioni amministrative.

​Per questa estate saranno predisposti servizi coordinati di controllo, con il coinvolgimento delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato del Lavoro e degli altri enti competenti. È stato, tra l’altro, annunciato che saranno adottati provvedimenti sanzionatori e, ove necessario, misure di sospensione temporanea per i locali nei quali dovessero verificarsi episodi di violenza, aggressioni o gravi criticità sul piano della sicurezza.

​In conclusione, il Prefetto ha ringraziato tutte le istituzioni e le associazioni di categoria intervenute, ribadendo che, anche per l’estate 2026, proseguiranno con particolare intensità i controlli presso i locali di pubblico spettacolo della riviera pescarese.

​Le attività di verifica interesseranno il rispetto delle normative di sicurezza, delle capienze autorizzate, delle disposizioni amministrative e delle prescrizioni poste a tutela della quiete pubblica e della salute dei frequentatori, prestando particolare attenzione anche alla prevenzione dell’abusivismo, della somministrazione irregolare di alcolici, dell’impiego di personale non autorizzato e di ogni situazione potenzialmente pericolosa per l’incolumità pubblica.

​Il Prefetto, infine, ha sottolineato che l’azione delle istituzioni sarà improntata a criteri di equilibrio, proporzionalità e collaborazione con gli operatori economici, nella consapevolezza del ruolo strategico svolto dal comparto turistico e dell’intrattenimento per l’economia del territorio.

​“L’obiettivo – ha concluso il Prefetto – non è quello di ostacolare le iniziative imprenditoriali o limitare le occasioni di aggregazione e svago, ma garantire che tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle regole, in condizioni compatibili con la sicurezza pubblica, la civile convivenza e la tutela dei cittadini.”