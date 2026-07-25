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Aurora, USIF chiede verità e riforma della formazione nella Guardia di Finanza

Il sindacato dei Finanzieri esprime cordoglio per la giovane allieva scomparsa e sollecita accertamenti completi, supporto psicologico immediato e un confronto sul modello formativo

Aurora, USIF chiede verità e riforma della formazione nella Guardia di Finanza

 L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) ha espresso profondo cordoglio per la morte della giovane allieva Aurora, chiedendo piena luce sulla vicenda e invitando a evitare ricostruzioni affrettate o processi mediatici.
Nel messaggio firmato dal segretario generale Vincenzo Piscozzo, il sindacato sottolinea la necessità di un supporto psicologico urgente e continuativo per gli allievi e per tutto il personale coinvolto, oltre a una riflessione più ampia sulla formazione nella Guardia di Finanza. USIF chiede infine, al termine delle indagini, l’apertura di un tavolo di confronto per rafforzare tutela della persona, prevenzione del disagio e benessere organizzativo.

Tags: Morte aurora Vincenzo piscozzo Guardia di finanza Usif

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