13 Set, 2025
Assist e gol, Di Nardo regala il primo punto stagionale a Vivarini

Decisivo il cambio modulo e le sostituzioni del tecnico biancazzurro

Remuntada biancazzurra. Il Pescara sotto 2-0 riprende i lagunari negli ultimi venti minuti. Decisivo l'ingresso in campo di Di Nardo. L'attaccante, dopo aver preso il posto di Tsadjout, serve l'assist per Olzer e poi, in pieno recupero, salta più in alto di tutti sul traversone di Valzania mandando in estasi l'Adriatico.

Dopo la sosta si torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie B. Vivarini opta per Tsadjout titolare Nel Venezia degli ex Plizzari e Stroppa solo panchina per l’eroe della finale play out. Prima del match il presidente Sebastiani ha consegnato una targa ricordo proprio all'ex portiere biancazzurro.

Lagunari in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Adorante per un fallo di Squizzato su Doumbia. La risposta del Pescara è affidata a Tsadjout, in due occasioni, ma in entrambi i casi sono palloni non proprio precisi. Poco prima dello scadere Brosco da buonissima posizione manda alto.

Nella ripresa cambio modulo per Vivarini che passa al 3-5-1-1, fuori Corbo e Sgarbi, dentro Capellini e Valzania. Ma al minuto 21 sono i veneziani a raddoppiare. Pallone lungo per Compagnon, passaggio per Fila che ben piazzato batte Despalnaches per la seconda volta. Timide proteste pescaresi per una spinta subita da Capellini.

Vivarini allora mette dentro Merola e Di Nardo, per Oliveri e Tsadjou. Ed è proprio Di Nardo al minuto 35 a liberare al tiro Olzer che, con una conclusione secca e precisa batte Stankovic. Rete inizialmente annullata per una presunta posizione di fuorigioco, poi revisionata e convalidata dal VAR. Mei minuti finali l'assalto pescarese viene premiato: cross di Valzania per Di Nardo che svetta più in alto di tutto e realizza il 2-2 definitivo. Primo punto stagionale per il Pescara che muove la classifica ma soprattutto da segnali di crescita.

 

Pescara Venezia 2-2

20′ Adorante (rig) 21’st Fila 34’st Olzer 46st Di Nardo

PESCARA (3-4-2-1) Desplanches; Brosco, Corbo (1’st Capellini) Pellacani; Oliveri (26’st Di Nardo), Squizzato, Dagasso (32’st Letizia), Corazza; Olzer, Sgarbi (1’st Valzania), Tsadjout (26’st Merola). All. Vincenzo Vivarini

A DISPOSIZIONE: Saio, Brandes, Meazzi, Graziani, Berardi, Di Nardo, Merola, Okwonkwo, Vinciguerra.

VENEZIA (3-5-1-1) Stankovic; Schingtienne, Korac, Franjic; Hainaut, Duncan (43’st Bohinen), Doumbia, Perez (15’st Compagnon), Biarkason (31’st Haps) Busio (31’st Lella), Adorante (15’st Fila). All. Giovanni Stroppa

A DISPOSIZIONE: Plizzari, Grandi, Sverko, Sidibè, Venturi, Sagrado, Casas.

Ammoniti: Desplanches, Doumbia

Tags: pescara Venezia Di Nardo Olzer plizzari

