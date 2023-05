Assegnazione case popolari: a Montesilvano c’è un bando

Il Comune di Montesilvano e l’Azienda Speciale per i Servizi Sociali, in coerenza con la progettualità prevista nella programmazione territoriale distrettuale sulla inclusione abitativa, hanno provveduto ad emanare l’avviso pubblico per la formazione della graduatoria per l’assegnazione in locazione degli alloggi residenziali pubblici ERP che si renderanno disponibili nel Comune di Montesilvano ai sensi la Legge Regionale n. 96/1996

Il sindaco Ottavio De Martinis, il consigliere delegato alle Politiche della Casa Marco Forconi e la giunta comunale, unitamente alla presidente dell’Azienda Speciale Sandra Santavenere, hanno voluto fortemente l’aggiornamento della graduatoria al fine di dare una concreta risposta alla grave emarginazione abitativa delle fasce della popolazione più fragili in integrazione a tutti gli interventi consolidati e di nuova implementazione del sistema “Abitare”.

Soddisfatto il consigliere Forconi: “L’amministrazione comunale, dopo il nuovo regolamento sugli alloggi parcheggio e il bando mobilità per le persone con disabilità motoria al 100% pone l’ultimo e più importante tassello per l’edilizia residenziale pubblica. Con questo bando potremmo finalmente dare dignità a tutti coloro che hanno patito economicamente sotto l’emergenza covid. Ringrazio il sindaco De Martinis, molto sensibile su questa tematica”.



“L’emanazione del bando – spiega la presidente Santavenere – è un primo passo per la realizzazione di un progetto ampio e complesso di inclusione abitativa a cui lo staff amministrativo dell’Azienda Speciale si sta dedicando da qualche mese nella convinzione che la creazione di una rete sistematica e coordinata di interventi sia una strada efficace per migliorare l’approccio al problema CASA”.

Le domande possono essere presentate a partire da oggi fino alla data del 10 luglio 2023, prorogata alla data dell’11 settembre 2023 per i lavoratori emigrati residenti nell’area europea e alla data dell’11 ottobre 2023 per quelli residenti in paesi extra-europei (art.4 L.R.96/96 e s.m.i).

I soggetti in possesso dei requisiti elencati nel bando possono presentare domanda per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi E.R.P. e possono partecipare cittadini italiani ed extracomunitari muniti di permesso di soggiorno iscritti nelle liste di collocamento o esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, possono partecipare sia i nuovi aspiranti all’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, sia i concorrenti che risultino iscritti nella graduatoria definitiva relativa al bando di concorso precedente, sia coloro che hanno avuto una assegnazione provvisoria di un alloggio.

