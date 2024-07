Assedio eolico nell’Alto Vastese

*Assedio eolico*



L'Alto Vastese, individuato a livello nazionale dall'istituto CESI come

area particolarmente ventosa, continua ad essere aggredito da richieste di

installazione di nuove pale eoliche. A Fresagrandinaria potrebbero

diventare una per ogni chilometro quadrato.



La maggioranza dei sindaci del territorio e numerose associazioni di

cittadini si sono ritrovati nel Teatro di San Buono per dichiarare la loro

contrarietà a nuove installazioni.



Senza che qualcuno negasse la crisi climatica e la necessità della

transizione energetica verso fonti alternative, sono stati avanzati dubbi e

contestazioni. Innanzitutto si è fatto osservare che i cosiddetti “parchi

eolici” sono in realtà “industrie del vento”. Una pala costa un milione di

euro e ne rende un milione per ogni anno di funzionamento, stimato in venti

anni. Fa nascere dubbi sapere che i presentatori dei progetti sono spesso

oscure società con capitali sociali ridicoli. Nè si può ignorare la

presenza della malavita organizzata in attività così remuneranti: quanto

avvenuto in Sicilia dovrebbe pur insegnare qualcosa. E perché mai eolico e

fotovoltaico, pur così remuneranti, sono installati nella quasi maggioranza

nel Sud dell'Italia? Chi pagherà l'abbattimento delle pale ed il loro

smaltimento a fine vita? Alcuni progetti sono presentati da consulenti

della Regione Abruzzo, in evidente conflitto di interesse. I sempre più

numerosi cittadini del Nord Europa e del Nord Italia trasferitesi nell'Alto

Vastese perché innamorati delle bellezze naturalistiche del territorio

vedono snaturata la loro ricerca di pace e bellezza. Si compromette la

possibilità di costituire un “parco dei gessi” che, come già avvenuto in

Emilia-Romagna, potrebbe essere riconosciuto patrimonio mondiale Unesco.



Sindaci ed associazioni chiedono che il peso dell'eolico sia ripartito con

giustizia fra tutte le province ed i territori d'Abruzzo. Infatti oggi

circa il 70% di tutta la produzione eolica abruzzese trova origine

nell'Alto Vastese, senza che altre parti del Chietino ed le altre province

della regione siano coinvolte.



Senza dimenticare che i ristori riconosciuti ai territori sono una

elemosina, poche milgiaia di euro, a fronte dei guadagni milionari di chi

costruisce le pale.



A seguito di un decreto del Governo nazionale, la Regione ha tre mesi di

tempo per individuare le aree nelle quali insediare le nuove pale.



Sinistra Italiana sostiene convintamente le rivendicazioni degli

amministratori, delle associazioni e delle popolazioni. Ci sia giustizia

nella ripartizione, controllo severo sulle richieste, prevsione di adeguati

ristori per le comunità.



Michele Marino, segretario provinciale Sinistra Italiana