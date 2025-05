Assalto al Postamat. Riunione in Prefettura sulla sicurezza

Questa mattina, 19 maggio, nella sala “17 marzo - Unità d’Italia” di questa Prefettura, il Prefetto Ferdani ha presieduto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al quale hanno partecipato il Sindaco di Pescara, il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto e la specialità del Roan della Guardia di Finanza.

Nel corso della riunione sono state affrontate le tematiche concernenti l’implementazione dei progetti di videosorveglianza nel Comune di Pescara, il recente episodio del furto con esplosione dello sportello ATM dell’ufficio postale Pescara 12 e la programmazione dei controlli in vista della stagione estiva.

È stata esaminata ed approvata la richiesta avanzata dal Sindaco di Pescara sul potenziamento degli strumenti tecnologici di controllo presenti nel Comune e segnatamente in altre quattro zone cittadine al fine di rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità del territorio.

I sistemi di videosorveglianza costituiscono un importante supporto all’attività delle Forze di Polizia ed assicurano positivi risultati sia a livello preventivo -quale la deterrenza - sia a livello repressivo; la collaborazione Istituzionale tra Prefettura e Comune, la cooperazione interforze tra le Forze di Polizia e la Polizia Locale e l’utilizzo appunto delle potenzialità offerte dal sistema di videosorveglianza accessibile alle Forze dell’Ordine è di estrema utilità; questo sia nelle operazioni di controllo del territorio, che di ausilio alle operazioni investigative nonché di repressione dei reati predatori, oltre a permettere anche di valutare in tempo reale le modalità d'intervento su situazioni di rischio per la sicurezza prevenendo e reprimendo appunto condotte che possono pregiudicare l'ordinaria convivenza, la vivibilità ed il decoro.

È stato inoltre esaminato ed approvato il Progetto di interconnessione con il Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNNT) allo scopo di connettere l'impianto di videosorveglianza comunale con il Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti.

Tale progetto frutto della cooperazione Istituzionale assicurata e finanziata dal Comune di Pescara che ha garantito il finanziamento necessario alla copertura delle spese del progetto permette di incrementare le potenzialità offerte dalla tecnologia e la sua attuazione costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e contrasto delle fattispecie criminali a tutela della sicurezza collettiva.

Interfacciare infatti i sistemi di lettura targhe del Comune con la banca dati del sistema SCNNT costituisce una positiva collaborazione tra Polizia Locale e Forze di Polizia dello Stato e consente attraverso la tecnologia di innalzare le aspettative in termini di sicurezza garantendo risposte puntuali che permettono di contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria; tutto questo anche grazie al Piano Coordinato di Controllo del Territorio approvata nel 2024 che permette di ottimizzare l'attività delle Forze di Polizia nel territorio del Comune di Pescara avvalendosi anch’esso delle potenzialità offerte dalla tecnologia con un efficientamento dell'attività di prevenzione e contrasto della criminalità.

Con riguardo al fenomeno dei furti con esplosione agli sportelli ATM, l’incontro con il Direttore Provinciale di Poste ha permesso una analisi completa della situazione sia a livello locale che provinciale ed ha assicurato la sua collaborazione per individuare soluzioni che consentono di realizzare in stretta collaborazionestrategie di prevenzione che contrastino tali reati.

Il tutto per rendere più agevole per Poste la gestione della sicurezzanell’ottica della prevenzione e mitigazione attraverso l’adozione di opportune contromisure: buone pratiche per aumentare il livello di sicurezza ed evitare sia i danni causati alle apparecchiature e alle strutture delle filiali che i pericoli per l’incolumità pubblica rappresentata dalle modalità utilizzate per il compimento di simili atti predatori.

Si è discusso inoltre delle iniziative volte a garantire la sicurezza nel corso dei mesi estivi, con particolare riferimento alle spiagge e alle zone maggiormente frequentate.

Tra le iniziative messe in campo, nell’ambito della sicurezza in mare è stato introdotto il bollino blu, che le imbarcazioni da diporto potranno applicare dopo un controllo delle autorità preposte che abbiano accertato l’assenza di irregolarità.

Il Prefetto ha sottolineato l’importanza della programmazione e del coordinamento delle varie componenti dello Stato per far fronte alle esigenze di tutela della sicurezza e del mantenimento dell’ordine pubblico, anche in vista del prevedibile ingente afflusso di turisti nei prossimi mesi.

Al termine della riunione, il Prefetto Ferdani ha illustrato i risultati delle attività di prevenzione svolte nella Provincia di Pescara dalle Forze dell’Ordine nel periodo dal 10 al 18 maggio, evidenziando che sono state identificate 2.918 persone, controllati 1.818 veicoli edeseguite 4 operazioni straordinarie di controllo del territorio.

A fronte delle attività svolte sono state arrestate 9 persone e altre 27sono state denunciate in stato di libertà, sono state elevate 45 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed è stata disposta dal Questore la chiusura di due esercizi commerciali ai sensi dell’articolo 100 del Tulps.

Nel corso della stessa settimana la Guardia di Finanza ha disposto il sequestro di merci irregolari o contraffatte per 16.680 euro.

Il Prefetto sottolinea inoltre il buon risultato in materia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, con il sequestro da parte delle Forze dell’Ordine nel citato periodo 10 al 18 maggio di 107 grammi di cocaina e di 88 chilogrammi di hashish e marijuana.