25 Ago, 2025
Il ragazzo aveva minacciato e insultato la sua ex ma poi all'arrivo della polizia ha continuato con atteggiamenti violenti. I dettagli nell'articolo

Arrestato ventenne pescarese ai Colli

La scorsa settimana gli agenti delle Volanti sono intervenuti nella zona dei Colli di Pescara dopo la segnalazione di un’aggressione ai danni di una ragazza. La donna sarebbe stata minacciata e insultata dall’ex fidanzato, un 20enne in evidente stato di alterazione, che poco prima avrebbe tentato invano di entrare nell’appartamento e avrebbe infranto con un calcio il vetro del portone d’ingresso.

All’arrivo delle pattuglie, il giovane avrebbe mostrato sin da subito atteggiamenti violenti, opponendo resistenza e tentando di colpire i poliziotti e i sanitari intervenuti. Con fatica, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a condurlo in questura.

Al termine delle formalità, il 20enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per minacce aggravate e oltraggio. Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari.

