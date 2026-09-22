Arrestato il presunto destinatario finale dei 41 kg di droga sequestrati a Chieti

Alle prime luci dell’alba, la Squadra Mobile della Questura di Chieti ha tratto in arresto un secondo cittadino albanese per l’acquisto di 41 kg di droga. L’operazione si collega all’attività di polizia svolta a Chieti lo scorso 5 settembre 2026, finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti.

A seguito di approfondimenti investigativi, l’uomo è risultato essere il destinatario finale dell’acquisto della sostanza stupefacente. L’ordinanza è stata firmata dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Chieti, su richiesta della Procura della Repubblica.

Gli investigatori lo hanno rintracciato all’interno di una camera d’albergo a Rimini. Durante la perquisizione, l’esito è stato negativo; è stato invece sottoposto a sequestro il telefono cellulare dell’uomo, che sarà oggetto di accertamenti forensi.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.