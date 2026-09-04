Droga nel compressore: maxi sequestro a Chieti Scalo, due arresti

La Polizia di Stato ha messo a segno un importante sequestro di stupefacenti a Chieti Scalo, dove sono stati rinvenuti oltre 41 chili tra marijuana e hashish nascosti all’interno di un compressore trasportato su un furgone. L’operazione è stata condotta dalla Squadra mobile, diretta dal commissario capo Francesco D’Antonio e coordinata dal pubblico ministero Giuseppe Falasca, con il supporto della Volante.

Il veicolo è stato fermato nelle vicinanze dell’asse attrezzato che collega Chieti a Pescara e poi trasferito nella caserma Spinucci per le verifiche del caso.

I sospetti degli agenti si sono concentrati sul voluminoso compressore caricato nel vano del mezzo. Poiché il macchinario era stato saldato, per ispezionarlo in sicurezza è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale, che hanno aperto il serbatoio con una mola. All’interno sono stati trovati panetti di hashish e sacchi contenenti marijuana.

Secondo le prime stime degli investigatori, il carico era destinato ad alimentare il mercato dei locali della zona e avrebbe potuto generare sul mercato illecito un giro d’affari pari a circa 300.000 euro.

Due persone sono state arrestate con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: un imprenditore di origini albanesi e un suo dipendente. Sono stati sequestrati anche i telefoni cellulari dei due indagati, che saranno analizzati per ricostruire contatti, movimenti e la filiera criminale.

Gli arrestati, assistiti dall’avvocato Marco Femminella, potranno fornire la propria versione dei fatti nelle prossime fasi del procedimento, mentre le indagini proseguono per mappare l’intera rete di spaccio sul territorio teatino. La notizia è stata rilanciata anche dal quotidiano Il Centro.