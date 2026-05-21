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Arrestato figlio violento per maltrattamenti e rapina ai genitori

Gli episodi si sono verificati in un appartamento quartiere Borgo Angizi ad Avezzano

Arrestato figlio violento per maltrattamenti e rapina ai genitori

La Polizia di Stato di L’Aquila, questa notte, ha tratto in arresto un cittadino italiano per maltrattamenti in famiglia, rapina e lesioni ai danni dei genitori.
Gli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, su indicazione della Sala Operativa della Questura di L’Aquila, sono intervenuti per la segnalazione di una violenta lite in famiglia in un appartamento del quartiere Borgo Angizia.
Giunti sul posto, hanno constatato la presenza di due uomini, padre e figlio, con il primo che presentava una vistosa ferita alla mano e ha riferito di aver avuto una colluttazione col figlio, soggetto già noto alle forze dell’ordine, che lo avrebbe aggredito per impossessarsi del borsello da lui indossato.
La vittima, immediatamente soccorsa dagli operanti, ha dichiarato di aver subito già in passato, insieme a sua moglie, atti di violenza da parte del figlio.
Per quest’ultimo è scattato, pertanto, l’arresto immediato e su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano è stato tradotto presso la locale casa circondariale

Tags: maltrattamenti rapina figlio quartiere Borgo Angizi Avezzano ultime notizie

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