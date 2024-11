Aria fredda in arrivo

Un nucleo di aria fredda dovrebbe raggiungere l'Italia nella giornata di giovedì e interessare soprattutto il versante adriatico con particolare riferimento all'Abruzzo. Sarà un episodio che porterà sì del freddo e fiocchi di neve sui monti ma durerà pochissimo. Il Meteorologo Stefano Bernardi ce lo ha molto bene indicato nel suo consueto video pubblicato sul suo canale YouTube. Il Nucleo freddo, fratello minore di altri due nuclei un po' più intensi ma che hanno seguito altre direzioni, scenderà dal mare Baltico e porterà con sé aria artica e una termica di -2°C a 1500 m sul livello del mare nella libera atmosfera. Questo significa che alcuni fiocchi potrebbero cadere finanche intorno ai 1000 metri se non addirittura qualcosa più in basso. Ripetiamo, non ci saranno intense precipitazioni ma il freddo si farà sentire. Bernardi all'orizzonte vede inoltre un ritorno di gran carriera delle correnti atlantiche favorite dall'azione retrograda del Vortice di aria fredda attualmente collocato sulla penisola iberica e che ieri ha imbiancato parte del crinale alpino del Nord ovest italiano. Insomma l'autunno 2024 si fa sempre più dinamico e per questo motivo interessante.