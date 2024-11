Neve e gelo in arrivo sull’Italia?

Come si sa il freddo e la neve sono visti non solo dai più piccoli come le componenti meteo perfette per un mese come Dicembre. Al netto delle zone montane che comunque non ne hanno vista granché di dama bianca negli ultimi anni, i nivofili di pianura hanno dovuto davvero penare per cercare di inquadrare qualche imbiancata qua e là.

Quest'anno sembra che qualcosa di interessante rispetto al recente passato la stagione possa offrire in termini di situazioni del tempo tipicamente invernali.

Già la scorsa settimana abbiamo sperimentato una sentita irruzione di aria fredda. Ce ne stiamo accorgendo anche e soprattutto per via delle temperature mattutine capaci di riportarci "antichi" brividi di freddo addosso.

Il meteoman aquilano Stefano Bernardi torna sull'argomento freddo, neve e gelo nel suo ultimo e interessantissimo video YouTube che ovviamente vi invitiamo a seguire.

Secondo il professionista abruzzese, dal punto di vista della neve e del gelo qualcosa potrebbe bollire in pentola in quel target temporale che va dal 29 Novembre al 2 dicembre.

Bernardi nel suo video invita a concentrare l'attenzione di tutti su una depressione atlantica prevista in approfondimento tra la Groenlandia e l'Islanda.

Dallo spostamento che si avrà di questo vortice potremmo avere la risposta su dove, come e quando sarà possibile vedere cadere fiocchi di neve. A seconda della dislocazione che andrà ad assumere il vortice depressionario

sapremo se sarà capace potenzialmente di fare arrivare neve e gelo su tutta l'Italia e finanche sui litorali.

Il tutto malgrado l'afflusso artico previsto potenzialmente in arrivo non sia tra i più vigorosi.

Ma tant'è...ci ritroviamo in un periodo dove, complici le giornate corte, anche modesti apporti di aria artica sarebbero capaci di produrre neve addirittura in pianura.

Staremo a vedere.





Mauro Nardella