Un'aggressione brutale alla fontana di Piazza della Rinascita, una collanina d'oro strappata dal collo con violenza nei pressi di Piazza S. Andrea, una rapina simulando il possesso di un coltello in pieno centro. Tre episodi criminali consumati in rapida successione nella notte tra il 30 e il 31 ottobre 2026, ai danni di altrettanti giovani, e un unico presunto autore: un 19enne, destinatario di un'ordinanza di arresti domiciliari emessa dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica di Pescara ed eseguita nella giornata di ieri dagli operatori della Polizia di Stato.

Il primo episodio si è verificato intorno alle ore 02:20 in Piazza della Rinascita. Un giovane, in compagnia di un amico, è stato avvicinato senza motivo da un gruppo di ragazzi e brutalmente aggredito da uno di loro con schiaffi e calci: costretto a inginocchiarsi, è stato trascinato fino alla fontana della piazza, dove gli è stata immersa la testa nell'acqua. Prima di allontanarsi, l'aggressore gli ha strappato una collana, procurandogli lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Poche ore più tardi, nei pressi di Piazza S. Andrea, all'esterno di un esercizio pubblico, un secondo giovane è stato affrontato dallo stesso aggressore, che gli ha strappato dal collo una collanina d'oro e lo ha colpito ripetutamente al volto prima di allontanarsi con un complice.

Infine, poco dopo, sempre in pieno centro, l'indagato – dopo aver tentato invano di scambiare una collana d'oro per del cibo all'interno di un locale – ha minacciato un gruppo di avventori e, una volta all'esterno, ha affrontato uno di loro simulando il possesso di un coltello e strappandogli parte della collana che indossava, per poi darsi alla fuga.

L'immediato intervento sul posto delle pattuglie delle Volanti e la successiva, serrata attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica hanno permesso di ricostruire con precisione la sequenza dei tre episodi, tutti caratterizzati – si legge nella nota – da "spiccata aggressività e disprezzo per l'incolumità altrui".

Decisiva, in particolare, la minuziosa analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza comunali e privati, incrociata con gli atti redatti dal personale operante. Gli elementi raccolti hanno consentito alla Procura di delineare un quadro indiziario grave e inequivocabile in ordine ai reati di rapina e lesioni personali.

Evidenziando la chiara serialità delle condotte, la gravità dei fatti e la spiccata pericolosità sociale del 19enne – elementi determinanti per configurare un concreto pericolo di reiterazione del reato – la Procura ha avanzato richiesta di misura cautelare, prontamente accolta dal G.I.P. con la disposizione degli arresti domiciliari, eseguiti ieri dagli stessi poliziotti che avevano condotto le indagini.