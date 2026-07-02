Apre lo “Spazio CDP” nella città adriatica

Promuovere lo sviluppo delle aziende e delle Pubbliche Amministrazioni attive sul territorio grazie a una presenza più capillare: è con questo obiettivo che apre a Pescara lo “Spazio CDP”, un presidio operativo di Cassa Depositi e Prestiti presso la sede di Fondazione Pescarabruzzo. L’inaugurazione nella città adriatica attua quanto previsto dall’accordo di collaborazione tra le due Istituzioni e rafforza ulteriormente le già solide relazioni.

Questo ulteriore presidio di Cassa Depositi e Prestiti in Abruzzo si aggiunge a quello già attivo nel Capoluogo regionale a conferma dell’impegno a favore del Centro Sud. L’apertura dello Spazio è in linea con il Piano Strategico 2025-2027 di CDP che mira al potenziamento della Rete territoriale, dotata a livello nazionale di 28 uffici, per renderla sempre più efficace e farla divenire punto di riferimento per tutti gli stakeholder.

Gli spazi di CDP presso l'edificio storico della Fondazione Pescarabruzzo, come stabilito nell’intesa, offriranno la possibilità di incontrare i professionisti di CDP per facilitare la condivisione di progetti in una pluralità di settori: dalle nuove forme dell’abitare alla crescita e innovazione di medie e piccole imprese, fino al sostegno ad iniziative di sviluppo territoriale, mettendo a disposizione di aziende e PA locali gli strumenti più adeguati a rispondere alle diverse esigenze.

Il rapporto che unisce Cassa Depositi e Prestiti all’Abruzzo è storico. Guardando solo all’ultimo triennio (2023-2025), CDP ha impegnato a favore di imprese ed Enti del territorio regionale circa 600 milioni di euro.

All’inaugurazione del nuovo Spazio per i saluti istituzionali hanno preso la parola il Presidente di Fondazione Pescarabruzzo Nicola Mattoscio, il Presidente di Cassa Depositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini, il Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo Lorenzo Sospiri e il Sindaco di Pescara Carlo Masci. La mattinata di lavori è proseguita con gli interventi del Direttore Pubblica Amministrazione di CDP Gianluca Bisognani, del Direttore Business di CDP Andrea Nuzzi e della Responsabile Legale Governance di Gruppo, Innovazione, Rapporti Legislativi e Fondazioni di CDP Angela Lasco.

Il Presidente di CDP, Giovanni Gorno Tempini, ha dichiarato: “È con grande soddisfazione che rafforziamo oggi, con la preziosa collaborazione della Fondazione Pescarabruzzo, la presenza di Cassa Depositi e Prestiti nella Regione grazie al nuovo presidio operativo che allargherà la nostra capacità di essere sempre più vicini a imprese ed Enti del territorio. In uno scenario internazionale complesso, CDP conferma di essere al fianco del tessuto produttivo e delle comunità locali, integrando al sostegno finanziario un’attività di consulenza qualificata messa a disposizione dai nostri professionisti. Lavoreremo ogni giorno per alimentare un dialogo strutturato, nella convinzione che solo attraverso un confronto continuo sia possibile veicolare l’innovazione in modo capillare e concreto, garantendo soluzioni efficaci e tempestive”.

Il Presidente di Fondazione Pescarabruzzo, Nicola Mattoscio, ha commentato: “L'apertura di Spazio CDP presso la nostra sede rappresenta un risultato di grande valore per la fascia adriatica del Centro Italia e conferma la vocazione della Fondazione Pescarabruzzo a favorire reti di collaborazione capaci di generare sviluppo economico e progresso sociale. Mettere a disposizione gli spazi della Fondazione come luogo di incontro tra istituzioni, imprese e pubbliche amministrazioni significa agevolare nuove opportunità di crescita, innovazione e progettualità condivisa con uno dei player finanziari più importati d’Europa a beneficio dell'intera comunità regionale”.

Il Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha sottolineato: “Non è un caso che un Ente centrale per la vita economica del Paese, come Cassa Depositi e Prestiti, abbia deciso di impiantare un secondo presidio stabile in Abruzzo, valorizzando il versante Adriatico ed una regione che, negli anni, ha saputo potenziare i settori chiave della sua economia e che sta investendo tantissimo in infrastrutture e rafforzando i rapporti commerciali con l’estero. La nuova sede di Pescara raddoppia la possibilità per noi Istituzioni di avere un dialogo quotidiano, intessendo reti progettuali e di innovazione; per le imprese, di vedere in tempi celeri certificate le migliore idee e valorizzato il know how specifico delle aziende che operano nella fascia costiera e collinare. Il Consiglio regionale, già forte nei rapporti di collaborazione con il Governo centrale, supporterà in ogni modo il processo di avvio del nuovo punto CDP di Pescara”.

Il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha evidenziato: “L’apertura di Spazio CDP a Pescara è motivo di grande orgoglio. In un mondo che corre servono risposte rapide e strumenti capaci di accompagnare, con tempi certi, i progetti della Pubblica amministrazione e dei privati. Questo filo diretto con CDP aiuta ad accorciare i tempi di risposta e consente di avere chiarimenti e informazioni con maggiore celerità. La presenza di questo presidio finanziario ed economico rende Pescara un punto di riferimento per il Centro-Sud Italia per quanto riguarda gli investimenti pubblici e le attività imprenditoriali. Ancora una volta la Fondazione Pescarabruzzo dimostra grande lungimiranza e attenzione al bene comune. La nostra città rafforza così il proprio ruolo strategico nello sviluppo socio-economicodell’Abruzzo e dei territori limitrofi e dimostra di essere un polo di interesse nazionale per la sua capacità di affrontare concretamente le sfide del cambiamento e dell'innovazione proprie di questo periodo storico”.