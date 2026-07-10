Aperte le iscrizioni per la prima edizione del Cammino dello Studente

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare alla prima edizione del Cammino dello Studente, promosso dall'Azienda per il diritto agli studi Universitari (Adsu) dell'Aquila, nell'ambito del COOLture Fest e delle iniziative per L'Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.

Da oggi è possibile compilare il modulo online (Qui il link) per candidarsi all'iniziativa, in programma dal 25 al 28 agosto, lungo parte del Cammino Grande di Celestino V. Le candidature potranno essere presentate fino all'8 agosto.

Completamente gratuito, il Cammino dello Studente rappresenta un progetto inedito nel panorama universitario italiano, pensato per offrire ai partecipanti un'esperienza che va oltre la tradizionale escursione. Oltre 200 gli studenti attesi per la quattro giorni nella quale percorreranno circa 90 chilometri a piedi nella Valle Subequana, tra borghi, paesaggi e luoghi simbolo dell'entroterra abruzzese, in un itinerario che coniuga attività fisica, scoperta del territorio, cultura, socialità e spiritualità.

"L'iniziativa – afferma Marica Schiavone, presidente di Adsu L'Aquila – nasce con l'obiettivo di offrire agli studenti un'esperienza di crescita umana e culturale, nella quale il cammino diventa uno strumento per conoscere il territorio, incontrare le comunità che lo abitano e riscoprirne il patrimonio storico e culturale. Il percorso sarà arricchito da momenti di approfondimento dedicati all'arte, all'architettura, alla geologia, all'ambiente e alle tradizioni locali, oltre che da occasioni di incontro e confronto con le comunità dei luoghi attraversati".

Le giornate saranno dedicate al cammino e alla scoperta del territorio, mentre le serate si svolgeranno nei borghi ospitanti, dove l'accoglienza delle comunità locali diventerà occasione di incontro, condivisione e partecipazione.

"Il Cammino dello Studente – sottolinea il direttore dell'Adsu L'Aquila, Michele Suriani – rappresenta il punto più alto del percorso avviato con il COOLture Fest. Per quattro giorni gli studenti avranno l'opportunità di vivere il territorio in modo autentico, condividendo questa esperienza con compagni di corso, docenti e comunità locali. Abbiamo immaginato un'iniziativa nella quale lasciare da parte, almeno per qualche giorno, il rumore quotidiano per riscoprire il valore dell'ascolto, del tempo condiviso e del camminare insieme. Il territorio diventa così una grande aula a cielo aperto, dove ogni passo è un'occasione per conoscere, confrontarsi e crescere".

Il modulo di iscrizione raccoglie tutte le informazioni necessarie per organizzare al meglio l'esperienza, dalle esigenze logistiche e alimentari a eventuali allergie o intolleranze, fino alla taglia della maglietta del kit ufficiale e ai contatti di emergenza. A tutti i partecipanti sarà garantita una copertura assicurativa contro gli infortuni.

L'iniziativa è promossa da Adsu L'Aquila con la collaborazione dell'Università degli Studi dell'Aquila, del Comune dell'Aquila, di Arpa Abruzzo, del Club Alpino Italiano, del Parco naturale regionale Sirente Velino, dell'istituto superiore di scienze religiose Fides et Ratio dell'Aquila e dei Comuni coinvolti nel percorso, nell'ambito di una rete di collaborazioni che punta a valorizzare il territorio attraverso un'esperienza formativa e di comunità.

Le candidature potranno essere presentate esclusivamente attraverso il form online disponibile sul sito istituzionale dell'Adsu L'Aquila (https://adsuaq.org/2026/06/13/il-cammino-dello-studente/) entro l'8 agosto 2026.

I partecipanti selezionati riceveranno successivamente tutte le informazioni organizzative relative all'iniziativa.