Ancora sangue sulle strade d’Abruzzo. Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, lungo la Statale 17, nel territorio comunale di Rivisondoli. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Castel di Sangro, nell’impatto sono stati un bus privato, che viaggiava in direzione Sulmona con 35 passeggeri al bordo (originari di Varese) di cui 5 rimasti feriti in modo lieve, e d una Panda con a bordo Dario Liccardo e Maurizio Corrado, entrambi 42enni della provincia di Napoli, i quali hanno perso la vita. Sempre secondo le prime ricostruzioni l’auto avrebbe invaso l’altra corsia, sbandando probabilmente per il manto stradale reso viscido dalla pioggia, ma sono in corso indagini per verificare tutte le ipotesi. La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo sull’accaduto iscrivendo nel registro degli indagati, come atto dovuto, l’autista del bus. Sul luogo dell’incidente si è recato il sostituto procuratore della Repubblica di Sulmona Edoardo Mariotti.